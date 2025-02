Diretoria de Trânsito participa de mais uma blitz conjunta em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Diretoria de Trânsito de Ubatuba participa, na próxima quarta-feira, 19, de mais uma blitz educativa voltada para a conscientização sobre a segurança no trânsito. A ação será realizada pela concessionária CCR RioSP em parceria com a prefeitura, com o objetivo de orientar pedestres, especialmente estudantes da região do bairro Estufa 1, sobre a travessia segura na rodovia.

A blitz acontecerá das 13h às 15h e contará com atividades simultâneas. Equipes da CCR RioSP, da Diretoria de Trânsito e da Polícia Rodoviária Federal estarão as margens da BR-101, no km 50,500 para fornecer informações sobre boas práticas no trânsito, reforçando a importância da atenção e do respeito às normas de segurança viária.

Em um segundo momento, as equipes se posicionarão em torno da Escola Estadual Professora Sueli Aparecida e vão orientar alunos do 6º ao 9º e do ensino médio, além de professores da escola, sobre a travessia segura na rodovia, utilizada por muitos deles durante o trajeto para acessar a escola.

Segundo a prefeitura de Ubatuba, essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações contínuas voltadas para a redução de acidentes e para a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso foco é garantir que pedestres, ciclistas e motoristas tenham mais segurança no dia a dia, especialmente em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos. Desta vez, nosso foco principal são os pedestres”, destacou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.