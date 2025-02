Cícero Lucena defende envolvimento da sociedade e participação dos municípios para fortalecer as ações do programa ‘Antes que Aconteça’

A Prefeitura de João Pessoa está aderindo as ações do programa ‘Antes que Aconteça’, encabeçado pela senadora Daniella Ribeiro e que conta com a participação de diversos órgãos e entidades – da Paraíba e do Brasil – com o objetivo de combater a violência contra a mulher de forma preventiva. Nesta segunda-feira (17), o prefeito Cícero Lucena, durante apresentação das campanhas que serão realizadas durante as prévias carnavalescas na Capital, enfatizou que é preciso o envolvimento de toda sociedade, pediu que mais municípios paraibanos entrem nessa luta e que a gestão municipal vai usar toda a sua estrutura para fortalecer o programa.

A solenidade, que contou com a presença de representantes do Governo da Paraíba, forças de segurança, do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público e gestores públicos e do vice-prefeito Leo Bezerra, aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. “Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura, cada um fazendo sua parte – com a preocupação, com ação de que precisamos respeitar as mulheres, bem como acreditar no futuro mais justo, mais humano, de respeito e de paz para as mulheres”, afirmou o prefeito.

A senadora Daniella Ribeiro informou que o programa começou em 2023, mas só este ano está conseguindo recursos para concretização de ações mais concretas para tentar mudar o cenário da violência contra a mulher. São R$ 136 milhões junto ao Congresso Nacional, mais R$ 15 milhões de sua emenda de bancada para colocar em prática medidas para oferecer suporte e acolhimento imediato às vítimas. Campanhas de conscientização, pontos de apoio para mulheres garantindo um espaço seguro para quem precisar de ajuda, a exemplo das ‘Salas Lilás’ (delegacias especiais para esse tipo de acolhida). Inclusive, em março, serão inauguradas três unidades – uma em João Pessoa, outra em Campina Grande e mais um em São José do Rio do Peixe. A projeção é para que esse cuidado chegue em toda Paraíba.

“É uma delegacia especializada para mulher, onde ela vai ter o acolhimento para a criança. Então, lá nós teremos psicólogos, assistentes sociais, nós teremos roupa para a criança, alimentos. Quero agradecer ao prefeito Cícero Lucena, que é o primeiro prefeito a aderir ao programa, com a missão de municipalizar e colocar a estrutura da Prefeitura de João Pessoa para fortalecer as medidas. Nossa mensagem é clara: João Pessoa não tolera violência contra a mulher. O pré-carnaval é um espaço de festa e a festa precisa ser para todos, sem medo, sem assédio, sem violência”, afirmou a senadora.

No Brasil, a cada seis horas uma mulher morre vítima de feminicídio, de acordo com um levantamento da Organização das Nações Unidas de 2024. Tanto quanto alarmante, esse dado indica a necessidade de ações de proteção a mulher, como destacou o secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, que também fez menção ao trabalho que o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa já desenvolvem em conjunto, por meio de muitas parcerias.

“A Secretaria de Segurança do Estado, o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa tem uma parceria muito forte e a gente vai fortalecer mais ainda com essas ações. Então, a gente tem estruturas com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Bombeiro Militar, com a Polícia Penal, que estarão apoiando essa ação também. Assim como as parcerias fortes que a gente tem com a Secretaria de Segurança do município de João Pessoa, com a Guarda Civil, com a Semob também, então essas ações das forças integradas faz com que a gente consiga melhorar os resultados”, enfatizou o secretário da Segurança.

O programa “Antes que Aconteça”, lançado por iniciativa da senadora Daniella Ribeiro, tem como objetivo garantir recursos para fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com foco na prevenção.

Em João Pessoa, a Prefeitura mantém uma rede estruturada para atender mulheres vítimas de violência, composta por serviços como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha, o Espaço da Mulher Paula Adissi, o Instituto Cândida Vargas e a Rede Municipal de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher.