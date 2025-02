Avenida Niemeyer terá fechamento parcial nesta terça-feira para obras – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Dom 12 março 2023 16:20 atualizado em Dom 12 março 2023 16:36 Governador recebe delegação ministerial da Alemanha no Palácio da Liberdade Agendas em Minas fortalecem parceria com o país europeu. No Brasil, estado é o principal parceiro comercial dos alemães Relacionadas  Galeria Governador se reúne com delegação ministerial alemã e representantes do setor […]