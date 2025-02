ASSISTIR Atalanta x Club Brugge AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (18/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Atalanta x Club Brugge jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (18) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia do Jogo: Atalanta x Club Brugge – Liga dos Campeões 2025 (Jogo de Volta das Oitavas de Final)

Data e Hora: 18 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Estádio: Gewiss Stadium, Bérgamo, Itália

A Atalanta BC enfrenta o Club Brugge em casa no Gewiss Stadium para o segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de uma derrota apertada por 2-1 na primeira partida, a equipe de Bérgamo busca reverter o placar adverso e avançar para as oitavas de final da competição, algo que não ocorre desde a temporada 2020-21. Já o Club Brugge, que venceu a primeira partida de forma controversa, quer garantir sua vaga nas quartas de final pela segunda vez em três temporadas.

Análise do Jogo:

Atalanta BC: A Atalanta chega para este confronto com uma desvantagem de um gol após um jogo de ida cheio de emoções. A equipe italiana teve um empate 1-1 até os minutos finais, quando o Brugge marcou um gol de pênalti polêmico, deixando os anfitriões frustrados. Para garantir a classificação, a Atalanta precisará buscar um resultado positivo em casa, onde tem se mostrado uma equipe de alto nível, embora tenha um desempenho misto em suas últimas partidas em casa, vencendo apenas uma das últimas seis competições.

Na última rodada da Serie A, a Atalanta empatou sem gols contra o Cagliari, perdendo uma chance importante de se aproximar da liderança, mas agora foca totalmente na Liga dos Campeões. O técnico Gian Piero Gasperini enfrentará algumas ausências importantes, como o defensor Giorgio Scalvini e o atacante Gianluca Scamacca, enquanto o jogador-chave Ademola Lookman é uma dúvida devido a uma lesão no joelho.

Club Brugge: O Brugge chega a Bérgamo com a confiança renovada após sua vitória de 2-1 na Bélgica. A equipe belga avançou para esta fase da Liga dos Campeões com uma campanha modesta na fase de grupos, mas a vitória sobre a Atalanta lhes deu um impulso significativo. O time de Nicky Hayen não venceu na última rodada da liga belga, empatando 2-2 com o Sint-Truiden, mas conseguiu evitar a derrota após uma reação impressionante. Em termos de confrontos fora de casa, o Brugge tem um histórico instável, com apenas uma vitória em seus últimos 11 jogos na Europa contra times italianos.

Para se classificar, o Brugge precisará de pelo menos um empate, mas uma vitória garantiria a passagem direta. A equipe pode ter a ausência do defensor Bjorn Meijer, mas outras mudanças são esperadas no elenco, com Raphael Onyedika e Christos Tzolis provavelmente retornando ao time titular.

Possíveis Escalações:

Atalanta BC (4-3-3):

Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui

Club Brugge (4-2-3-1):

Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla

Previsão:

Com o fator casa a seu favor, a Atalanta está determinada a reverter o resultado e buscar a classificação. Apesar das ausências e da desvantagem no placar, a equipe tem potencial ofensivo para conquistar a vitória. Acreditamos que a Atalanta consiga uma vitória de 3-1 sobre o Brugge, avançando para as quartas de final.

Palpite: Atalanta BC 3-1 Club Brugge

Este artigo oferece uma visão geral detalhada sobre o jogo, com análises sobre o desempenho das equipes e possíveis desfechos. Se você está se preparando para assistir ao jogo ou acompanhar as atualizações, fique atento aos detalhes de escalação e desempenho das equipes.

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

