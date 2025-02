Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta quarta-feira (19) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A unidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT Móvel) de Sorocaba estará em quatro pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o PAT Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma […]