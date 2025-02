70% dos contribuintes optam por pagar o IPTU à vista em São José

Cláudio Ribeiro





Em balanço divulgado nesta terça-feira (18), a Prefeitura de São José dos Campos registrou o recebimento do IPTU de 110.100 imóveis. Em 77.370 deles, correspondente a 70% do total, os cidadãos quitaram o tributo à vista, ganhando o desconto de 7,5%.

O vencimento vai até sexta-feira (21), de acordo com o dia que consta no carnê, tanto para a quota única como para o valor parcelado. É bom ficar atento, pois o pagamento após a data gera multa e juros.

Durante esta semana, a Prefeitura está enviando mensagens pelo celular cadastrado dos contribuintes no dia em que vence o imposto. Essa medida visa lembrá-los de pagar em dia o IPTU, cuja arrecadação fica 100% na cidade e é aplicada inteiramente em benefício dos moradores.

Quem não recebeu o boleto pode fazer o download na página do IPTU ou requerer a 2ª via num dos postos de protocolo, sendo que no Paço Municipal o carnê é substituído de imediato. Nesses locais de atendimento presencial, é possível também solicitar redução, isenção ou revisão – que pode ainda ser feita via Prefbook – até a data do vencimento.

