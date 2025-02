Talk show sobre empreendedorismo feminino será realizado no Teatro Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

No dia 11 de março, das 18h30 às 21h30, as sorocabanas poderão conferir gratuitamente o Movimenta Mulher, um talk show sobre empreendedorismo feminino, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), localizado no Alto da Boa Vista. A iniciativa integra a programação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (9 de março).

Realizado pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), o evento tem como intuito alcançar diferentes perfis de mulheres, desde as que já empreendem e aquelas que querem empreender, para gerar inspiração e protagonismo feminino, além de promover o networking.

Entre as palestrantes confirmadas estão a da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato, e da secretária de Governo (Segov), Samyra Toledo.

“Estamos muito animados com o talk show, a valorizar as mulheres empreendedoras da nossa cidade e incentivar aquelas que querem iniciar nessa atividade, gerando emprego e renda, além de movimentar a economia local. Vamos ter grandes nomes do empreendedorismo para inspirar a todas”, destaca a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/movimenta-mulher. O Teatro Municipal “Teotônio Vilela” está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/n, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].