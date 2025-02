Programa “Visita das crianças à Prefeitura de Sorocaba” tem nova edição no dia 23 de fevereiro – Agência de Notícias

O programa “Visita das crianças à Prefeitura de Sorocaba”, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com diversas secretarias municipais, terá nova edição no dia 23 de fevereiro, a partir das 9h, no Paço Municipal. As inscrições, para crianças de 4 a 12 anos, podem ser feitas a partir desta segunda-feira (17), pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/. As vagas são limitadas.

Após breve tour pelo prédio da Prefeitura, os grupos de crianças, acompanhadas de seus pais ou responsáveis, visitam o gabinete do prefeito, no 6º andar do Paço Municipal e conhecem o jardim externo, de onde é possível ter uma vista privilegiada da cidade de Sorocaba. Na sequência, é realizado um encontro com o prefeito Rodrigo Manga e a primeira-dama, Sirlange Frate Maganhato, no Salão de Vidro, no térreo da Prefeitura. Para esta edição do evento, há 200 vagas disponíveis.

Também serão oferecidas atividades como o Espaço de Leitura e Jogos (Secretaria da Educação); Jogos de Mesa (Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida); Teatro sobre Educação no Trânsito (Secretaria de Mobilidade).

O programa, com base na Lei Nº 12.718, de 10 de janeiro de 2023, consiste em visitas programadas ao prédio da Prefeitura de Sorocaba, com o intuito de aproximar os cidadãos da Administração Pública, trazendo as crianças para conhecerem as dependências do Paço, conversando com o prefeito e a primeira-dama e sabendo mais sobre as funções do Executivo Municipal, além de oferecer atividades recreativas gratuitas.

“Esta já se tornou uma atividade tradicional e muito aguardada pelas crianças. O objetivo é que as crianças possam conhecer mais sobre como funciona a Prefeitura e também sobre a rotina de trabalho e as atribuições do chefe do Executivo. Trata-se também de um estímulo para que as próximas gerações tenham informação e um contato mais direto com a gestão pública, entendendo a importância de se tornarem cidadãos participativos em nossa sociedade”, afirma a primeira-dama.