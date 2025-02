Prefeitura realiza blitze educativas de trânsito no Carnaval

Secretaria de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de São José dos Campos vai realizar uma série de intervenções educativas para orientar motoristas e pedestres com o objetivo de prevenir acidentes e ocorrências de trânsito durante o Carnaval.

As ações terão a participação dos agentes educadores e agentes de mobilidade da Prefeitura em parceria com equipes da CCR NovaDutra, Detran e Polícia Rodoviária Federal.

A primeira ação está programada para o dia 20 de fevereiro, uma semana antes do início oficial das festividades.

Ação educativa

Durante a blitz educativa, um carro totalmente danificado e um garrafão inflável de 4 metros de comprimento chamarão a atenção dos motoristas que transitarem pelas vias da cidade. O objetivo é alertar para o perigo de consumir bebida alcoólica e depois dirigir.

Na ação, motoristas serão abordados e receberão orientações dos agentes. Também serão distribuídos brindes e panfletos informativos com dicas gerais sobre segurança viária: como dar preferência ao pedestre, uso do capacete ao andar de moto, proibição do uso do celular, importância do cinto de segurança e do respeito à sinalização.

Na ação em bares, a abordagem acontece com um bate-papo interativo entre os agentes e consumidores do local, para despertar a consciência de que bebida e direção não combinam e pode resultar em acidentes. O público poderá realizar o teste do bafômetro, mas sem o rigor de multas ou fiscalização.

As ações fazem parte da programação do Educamob, núcleo da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura, que organiza e divulga um conjunto de ações para a conscientização e a orientação da população sobre a importância do aprendizado e da mudança comportamental no trânsito.

Fiscalização

Também serão realizadas blitze de fiscalização. Durante as abordagens, os motoristas realizam o teste do etilômetro, que mede a quantidade de álcool presente nos alvéolos pulmonares.

Após a abordagem e a realização do teste, se o teor alcoólico for de até 0,33 mg/L, o condutor é autuado administrativamente. O valor da multa é de R$ 2.934,70.

Caso o resultado seja a partir de 0,34 mg/L, o motorista é autuado administrativamente com multa no mesmo valor e encaminhado à delegacia de polícia para ser autuado pelo cometimento de crime de trânsito, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Equipes da Prefeitura e parceiros irão orientar os foliões para diversão com responsabilidade | Foto: Divulgação

Agenda de ações pré-Carnaval e Carnaval

20/02 – Quinta-Feira

Blitz Educativa Lei Seca (carro batido e garrafa)

Em parceria com a CCR Nova Dutra

9h30 – 11h00 – Av. Juscelino Kubitschek, baia de emergência entre o viaduto Antonio Bezerra Filho e o posto de gasolina

22 e 23/02 (Sábado e Domingo)

Orientação e Distribuição de leques e mãozonas durante o pré-Carnaval na Via Oeste

26/02 – Quarta-feira

Ação no Bar – Lei Seca

19h00 – 20h30 – Bar do Coronel – Centro

27/02 – Quinta-feira

Blitz Educativa Lei Seca (carro batido e garrafa)

Em parceria com Detran

9h30 – 11h00 – Via Norte – Altura do viaduto Alceu Ivo

27/02 a 04/03

Orientação e distribuição de leques e mãozonas nos Blocos de Carnaval em São José e no distrito de São Francisco Xavier



