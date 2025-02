Nova Iguaçu oferece oficina de massagem gratuita

Imagine dominar técnicas de massagem capazes de proporcionar benefícios físicos e psicológicos, promovendo o bem-estar do corpo e da mente. Se o aprendizado render um dinheiro extra, melhor ainda. Esta é a proposta da oficina de massagem oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Nova Iguaçu, no Centro de Referência de Assistência Social Serra do Vulcão, no bairro Jardim Nova Era. É a primeira unidade da cidade a promover este tipo de capacitação.

A oficina, ministrada por Roberta Rosa Morie, teve início em 2024. Ela é promovida sempre às quintas-feiras, com turmas nos turnos da manhã e da tarde. Atualmente, pouco mais de dez alunos participam da atividade que consiste em massagear mãos e pés. Segundo Roberta, uma massagem bem feita pode trazer vários benefícios, como relaxamento, alívio da tensão, melhora da circulação sanguínea e redução do estresse.

“A massagem nos pés e nas mãos tem a capacidade de trabalhar o corpo inteiro. Com ela, é possível ajudar a melhorar dores na coluna ou até mesmo uma simples enxaqueca. Ela traz conforto e em muitos casos tira por completo a dor”, explica a oficineira.

Se para quem recebe a massagem o benefício é físico e mental, para algumas alunas da oficina o benefício também pode ser sentido no bolso. Isso porque pelo menos três delas, que participam da atividade há mais tempo, já conseguem transformar o aprendizado em renda extra. É o caso da dona de casa Solange Soares, de 55 anos. Moradora de Jardim Nova Era, ela integrou a primeira turma da oficina de massagem e permanece até hoje, sempre com o objetivo de aperfeiçoar a técnica.

“Estou aqui há dez meses e já tenho até clientes que não ficam sem minha massagem. Meu marido está desempregado e tem feito bicos, então este dinheiro que eu tenho feito com as massagens tem sido importante para ajudar a pagar as contas de casa”, revela.

Enquanto Solange está entre as alunas mais experientes, a manicure Marta Silva de Oliveira Soares, 40 anos, é uma das novatas. Ela se interessou por massagem ao ouvir constantes queixas de suas clientes sobre dores nas mãos e nos pés. Uma delas, inclusive, foi quem indicou a oficina do CRAS Serra do Vulcão.

“Comecei a frequentar as aulas em janeiro e estou gostando muito. Já estou divulgando para as minhas clientes que estou aprendendo a fazer massagem e, quando estiver preparada, vou incluir este serviço para ter uma renda extra”, garantiu Marta, que é moradora de Rosa dos Ventos.

Diretora do CRAS Serra do Vulcão, a psicóloga Ianca Simonato Paiva, que está na reta final de sua gestação, é uma das voluntárias que recebem massagens das alunas, permitindo o desenvolvimento das técnicas ensinadas pela oficineira Roberta.

“Estes poucos minutos recebendo massagem nas mãos e principalmente nos pés são fundamentais para que eu tenha um dia mais relaxado, especialmente agora, que estou tão perto do parto. Meus pés agradecem muito”, conta Ianca.

Para participar da oficina de massagem no CRAS Serra do Vulcão, que fica na Rua Leocádio Melo, s/nº – Jardim Nova Era, é preciso participar primeiramente de uma aula experimental. Se o interessado se identificar, a inscrição é feita na hora e ele passa a integrar a turma. A oficina acontece sempre às quintas-feiras, com turmas às 9h20 e às 13h20.