Museu do Folclore inicia uma nova fase do Grupo de Estudos

O Museu do Folclore de São José dos Campos iniciará, no próximo dia 22 (sábado), uma nova fase do Grupo de Estudos. A partir desta data, os encontros ocorrerão quinzenalmente no Museu do Folclore, sempre aos sábados, das 14h às 16h. A participação é gratuita, mas é necessário se inscrever por este link.

A atividade é ligada ao Educativo do museu e propõe debates e reflexões sobre temas relacionados ao folclore e cultura popular, que passarão a ser abordados em 4 módulos trimestrais. Os temas foram levantados juntos a livros, textos, vídeos e hemeroteca do acervo da Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, do Museu do Folclore.

O cronograma de encontros tem as seguintes datas: março (8 e 22), abril (12 e 26), maio (10 e 24), junho (14 e 28), julho (12 e 26), agosto (9 e 23), setembro (13 e 27), outubro (11 e 25), novembro (8 e 22) e dezembro (6, 13 e 20).

Público-alvo

Inicialmente criado para o público interno, o Grupo de Estudos também quer envolver a área acadêmica e pessoas interessadas pelo mesmo assunto, independente do grau de instrução, área de atuação ou idade.

A frequência nos encontros, inclusive, poderá ser revertida em horas complementares para alunos de licenciatura.

Temas

História do Movimento Folclórico (módulo 1): A institucionalização do folclore no Brasil e no mundo, criação das comissões de folclore, congressos nacionais e regionais.

Fundamentos da cultura popular (módulo 2): A escola de folclore, superstições no Brasil.

Cultura Híbrida e Globalização (módulo 3): Cultura híbrida, cultura em movimento e debate sobre a nomenclatura do termo folclore no mundo moderno.

Museu do Folclore e Educação (módulo 4): História do Museu do Folclore de São José dos Campos; o Educativo do museu na educação não formal; estudo de texto da folclorista Angela Savastano.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e está instalado no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 ou (12) 3924-7354

www.museudofolclore.org



