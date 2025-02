IPTU vence nesta semana: fique atento à data que consta no carnê

Cláudio Ribeiro





O pagamento do IPTU, tanto à vista – com 7,5% de desconto – como parcelado, vence nesta semana em São José dos Campos. A data do vencimento está no boleto.

Entre esta segunda-feira (17) e a próxima sexta (21), os contribuintes vão receber mensagens pelo celular (SMS) no respectivo dia do vencimento. O objetivo da Prefeitura é evitar que eles esqueçam de pagar o imposto e entrem no cadastro da dívida ativa.

Se o carnê não chegou para você, baixe-o na página do IPTU ou procure um dos postos de protocolo para requerer a 2ª via. Após o prazo, o valor é acrescido de multa de 3% e juros de 0,5% ao mês.

Até o dia do vencimento da quota única ou 1ª parcela, é possível solicitar redução, isenção ou revisão do tributo. O requerimento pode ser protocolado online – via Prefbook – ou em uma das unidades de atendimento presencial.

Toda a arrecadação do IPTU fica na cidade e beneficia a população, principalmente as pessoas que mais precisam. O dinheiro é investido em obras e serviços em diversas áreas, como saúde, educação, segurança, assistência social, esporte e cultura.

Como pagar

Pix

Pelo aplicativo de qualquer banco, com a leitura do QR Code do carnê

Internet e autoatendimento

Sicoob-Cressem

Sicoob

Santander

Itaú

Bradesco

Caixa

Banco do Brasil

Guichê

