Fundart apresenta espetáculos de Teatro de Sombras – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura, anuncia a programação de espetáculo que começa amanhã, 18, com a apresentação de duas produções da Companhia Quase Cinema. Ambas utilizam a técnica do Teatro de Sombras para tratar de temas históricos e ambientais. O público poderá assistir, nesta segunda e terça, 17 e 18 de fevereiro, às 20h, a peça “SomBRafrica” e, na quarta-feira, 19 de fevereiro, às 15h, o espetáculo infantil “O Segredo da Chuva”, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. As atrações são gratuitas, e os ingressos podem ser retirados pelo site megabilheteria.com, com classificação livre.

“SomBRafrica” propõe uma reflexão sobre a diáspora africana, inspirado no poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves, abordando a resistência e a força cultural do povo negro no Brasil. A peça é resultado de uma pesquisa híbrida, que combina dança, ritmos e imagens, e inclui uma imersão no Senegal como parte do processo criativo.

Por sua vez, o espetáculo infantil “O Segredo da Chuva” conta a história do Menino Lua, que se empenha em salvar a floresta diante da escassez de chuvas e da destruição ambiental causada pelas mudanças climáticas – uma adaptação do livro do autor indígena Daniel Munduruku.

Essas iniciativas foram contempladas pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.