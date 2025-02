Em clima de otimismo, São José Futsal anuncia equipe feminina

Lucas Lemes





Ainda colhendo os frutos das conquistas da última temporada, o São José Futsal Feminino apresentou, nesta segunda-feira (17), o time que vai defender São José dos Campos nas competições de 2025.

Campeã dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos do Interior no ano passado, o time joseense reforçou o elenco com novas jogadoras, atletas renomadas e com passagem pela seleção brasileira. Dentre elas, a goleira Desirée, a jogadora Vanessinha, a experiente Poli Irleu e o retorno da fixa Paola, campeã com o time que fez história de 2013 a 2017.

O evento aconteceu pela manhã no auditório do Centro da Juventude, localizado na região sul da cidade.

Mineira de São Sebastião do Paraíso, a ala/fixa Silvinha, de 19 anos, é uma das estreantes no time. Há menos de uma semana morando em São José dos Campos, a atleta diz estar vivendo um sonho de vestir a camisa auriceleste joseense.

“O São José Futsal Feminino é uma referência. Quando eu ainda jogava pelo time de minha cidade já tinha o sonho de jogar aqui. E hoje, 2 anos depois, deu tudo certo! Coração ainda tá a milhão! Já chorei, já agradeci, estar aqui junto com essas meninas é uma felicidade muito grande para mim!”, conta a sorridente atleta.

Rodrigo Mogi, técnico do São José Futsal Feminino, falou sobre a expectativa para a temporada de 2025:

“A gente espera que esta temporada seja muito boa para nós. Temos um elenco com peças novas e conseguimos a permanência de importantes jogadoras remanescentes, isso com certeza vai ajudar no começo do trabalho, de integração da equipe, em se manter em harmonia, para que a gente consiga utilizar o talento delas ao máximo e conquistar nossos objetivos, para representar muito bem a Prefeitura de São José dos Campos.”

Agora, a equipe feminina do São José Futsal segue para o período de treinamentos de pré-temporada. A estreia do time será no dia 12 de abril, contra Telemaco Borba, no ginásio do Tênis Clube, em São José, pela Liga de Futsal Feminina (LFF).



