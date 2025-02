Centro Especializado em Reabilitação garante assistência a pessoas com deficiência física, intelectual e ostomizados

A Prefeitura de João Pessoa garante uma assistência integral de atenção à saúde para a população. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), diversos serviços são ofertados com foco na prevenção, promoção e reabilitação, como é o caso do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de porte II, localizado no complexo predial da Policlínica de Jaguaribe, que atende pessoas com deficiência física, intelectual e ostomizados.

No CER II são ofertados atendimentos médicos com proctologista e cirurgião geral, multiprofissional com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, além do atendimento de enfermagem para cadeirantes e ostomizados. No Centro, também é realizado o cadastramento e dispensação de órteses e próteses e cadeiras de rodas, além da dispensação de insumos para cadeiras e as bolsas para ostomizados.

“O CER II, aqui da Policlínica, é um serviço que atende pessoas com deficiências dos tipos físicos, intelectuais e ostomizados de todas as faixas etárias e tem como objetivo centralizar e melhorar cada vez mais a assistência e a dispensação de insumos para esse público, ofertando uma assistência integral e humanizada para que aqui eles se sintam acolhidos e tenham o espaço que é focado na melhoria de sua saúde e qualidade de vida”, explica a diretora do Centro, Nívea Dantas.

Por mês, passam pelo Centro cerca de mil usuários, que são atendidos nos diversos serviços oferecidos. No CER são cadastrados, para atendimento mensal, 827 pacientes ostomizados e 210 cadeirantes. Em 2024, foram realizados 5.220 atendimentos pela equipe médica e profissional, além das dispensações de materiais e insumos e cadastramento de novos usuários.

Entre os pacientes atendidos está Jhony Fernandes, de cinco anos. Autista não verbal, uma vez na semana ele é atendido no CER II para a realização de terapias com a fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Para a mãe dele, Juliana Cristina, o atendimento recebido tem feito maravilhas no desenvolvimento do filho.

“Chegamos para o primeiro atendimento há pouco mais de dois anos e meu filho é outro comparado a como chegou aqui. Ele é autista não verbal, então as terapias que são desenvolvidas têm sido essenciais. No começo, quando chegávamos aqui, ele não queria fazer nada, hoje ele vai até a terapeuta, pega ela pela mão e leva para a sala. Pra mim, enquanto mãe, isso é incrível, só sei ser grata por ter um serviço desse para meu filho, que o acolhe do jeito dele, onde todos são preocupados com o seu bem-estar e ainda é um atendimento de qualidade”, relata a moradora do bairro Grotão.

Edjane da Silva, de 43 anos, também é uma das pacientes atendidas no Centro. A moradora do bairro de Jaguaribe realiza fisioterapia no serviço duas vezes por semana. “Tive um AVC em 2024 e fiquei com algumas sequelas. Venho duas vezes por semana, mas se dependesse de mim estaria aqui todos os dias. Gosto demais do atendimento, dos profissionais, sou muito bem atendida, desde a recepção, pessoal da limpeza, todos os profissionais, eles nos tratam tão bem que a gente se sente bem em estar aqui e até esquecemos um pouco o motivo que nos trouxeram a precisar do atendimento”, conta.

Serviço – Para ser atendido no Centro Especializado em Reabilitação, o usuário deve comparecer ao serviço com o encaminhamento para a assistência pretendida e os documentos necessários. No CER II o paciente será inserido no cronograma para os atendimentos, de acordo com a demanda. Para mais informações sobre os atendimentos ou os documentos necessários para cada serviço, o usuário pode entrar em contato por meio dos telefones: 3213-7593 ou 99166-5341.