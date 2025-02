Apresentação gratuita do grupo “Amigos da BIM” acontece na Biblioteca Infantil de Sorocaba neste sábado (22) – Agência de Notícias

Posted on

A segunda-feira (16/10) será de sol entre nuvens no Centro-Leste mineiro, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. No Sul e Oeste, áreas de instabilidade se desenvolvem a partir da tarde, provocando as típicas pancadas de chuva de primavera. O tempo continua quente e seco no Norte e Noroeste de […]