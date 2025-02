Workshop irá discutir comunidades terapêuticas e uso racional de medicamentos de alta vigilância

Evento será realizado pela SES neste mês com objetivo de capacitar profissionais da área de Vigilância Sanitária

Profissionais da Vigilância Sanitária e gestores municipais participam, nos dias 20 e 21 de fevereiro, do Workshop sobre Comunidades Terapêuticas e Proteção à Saúde, em Campo Grande. O evento visa capacitar fiscais sanitários e coordenadores sobre o papel dessas instituições na promoção da saúde e prevenção de doenças.

Com foco no fortalecimento das práticas de saúde pública, o workshop contará com palestras de especialistas sobre o SNCR (Sistema Nacional de Controle de Receituários), medicamentos, metrologia e o papel das comunidades terapêuticas no apoio a pessoas em tratamento e recuperação. Além disso, será uma oportunidade para discutir novas abordagens para a proteção à saúde da população.

“Como somente 38% das gestões municipais conseguiram continuidade nas últimas eleições, esperamos que esse evento sirva para ambientar e instrumentalizar os novos coordenadores de vigilância sanitária nos seus deveres de proteção e promoção da saúde da população”, explica o fiscal de Vigilância Sanitária da SES, Matheus Moreira Pirolo.

“A Vigilância Sanitária da SES/MS abre o ano de 2025 com foco na proteção dos consumidores de serviços de interesse da saúde em condições de vulnerabilidade. Neste primeiro evento, trataremos da proteção à saúde daquelas pessoas que precisam fazer uso de medicamentos sujeitos a controle especial, e daquelas outras que sofrem de dependência química e usufruem dos serviços oferecidos por comunidades terapêuticas. Não à toa a data do dia 20 de fevereiro, Dia Nacional de Combate às Drogas, foi escolhida para tratar do tema. No decorrer do ano serão realizados outros eventos com foco nos consumidores idosos, crianças e adolescentes, entre outros em condições de assimetria de informações sobre a nocividade de certos produtos e serviços de interesse da saúde”, complementa ele.

Para a auditora fiscal e coordenadora da Vigilância Sanitária de Bodoquena, Ana Lúcia Pereira da Silva, que atua na área desde 1996, o evento ajuda a fomentar espaços de conhecimento e ajuda a demonstrar a seriedade com que o Estado trata a saúde “porque enriquecendo as vigilâncias locais com inovação e conhecimento levamos à prevenção aos riscos à saúde da população”, enfatiza.

O evento acontecerá das 08h30 às 16h30, no Auditório do CRF-MS, localizado na Av. Rodolfo José Pinho, 66 – Jardim São Bento. As inscrições podem ser feitas através do link e estão abertas ao público, pelo https://forms.gle/oCLSRyv1otrrgBvE6. A participação é fundamental para o aprimoramento dos serviços de interesse da saúde no Estado, com foco em ações preventivas e eficazes.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto Agência Brasil