Terceiro final de semana do Carnaval de Rua 2025 tem 45 atrações por toda a cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foliões lotam as ruas da cidade durante o carnaval – Fernando Maia / Riotur

Com previsão de movimentar milhares de pessoas em seu terceiro final de semana de atrações, o Carnaval de Rua 2025 terá, ao todo, 45 blocos desfilando por todas as regiões da cidade, sendo 23 agremiações no sábado (15/2) e 22 no domingo (16/2). Os megablocos Da Gold, com Léo Santana, e Chora Me Liga, dedicado à música sertaneja, são os grandes destaques do circuito da Rua Primeiro de Março, no Centro. Outros cortejos famosos, como o Desliga da Justiça, que desfila no Centro, o Imprensa que eu gamo, em Laranjeiras, e o Spanta Neném, na Lagoa, também prometem atrair centenas de foliões.

Confira os destaques do final de semana

O Bloco da Gold, com Léo Santana, abre o sábado na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. Sucesso absoluto no mundo do pagode baiano, o cantor, que puxa o cortejo pelo segundo ano consecutivo, inicia às 7h a festa que promete ter um repertório cheio de músicas de vários ritmos brasileiros.

No mesmo dia, os foliões vão poder curtir outros cortejos, como o Desliga da Justiça, na Praça Tiradentes, no Centro, às 9h, inspirado em filmes e quadrinhos de heróis e vilões; o Spanta Neném, na Lagoa, às 10h, que desde 2003 celebra o Carnaval e a beleza da Lagoa Rodrigo de Freitas; o tradicional Imprensa que eu gamo, em Laranjeiras, às 13h, que surgiu em 1996 de uma reunião de jornalistas e olha para as ruas com toda ludicidade que a época carrega; e Tecnomacumba, às 16h, na Saúde, que será comandado pela cantora Rita Beneditto e tem como objetivo exaltar a religiosidade e cultura afro-brasileiras.

Secretaria de Saúde terá postos médicos no circuito de blocos do Carnaval

Já no domingo o Chora me Liga assume o comando da Rua Primeiro de Março, às 7h, no Centro, ao som de sucessos e clássicos do sertanejo. Fundada em 2010, a agremiação estima atrair cerca de 20 mil foliões. Logo depois, às 9h, o Vira Lata promete transformar a orla de São Conrado numa festa com muita música baiana. Ainda na Zona Sul, no Jardim Botânico, no mesmo horário, o Bloco Me Esquece, que surgiu em 2004 de um encontro de amigos percussionistas em bares do Rio, faz a festa. Na Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, o Amigos da Barra inicia, às 13h, um encontro de ritmos, mesclando funk e samba em cima do trio, nas ruas mais concorridas do bairro.

A Zona Norte reunirá a maior parte dos desfiles do fim de semana, com um total de 19 agremiações nos dois dias. Em segundo lugar vem o Centro, que terá 12 cortejos, depois as zonas Sul (9) e Oeste (5).

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site oficial, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.