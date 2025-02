Semam intensifica produção de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), segue intensificando os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos do Viveiro Municipal, um importante polo de produção de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica destinadas ao plantio urbano e à recuperação de áreas degradadas.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que o trabalho desenvolvido pela equipe reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da cidade. “O Viveiro Municipal é o local onde nascem as árvores de João Pessoa. Além de cuidarmos do replantio, as mudas também são utilizadas nas ações de educação ambiental, quando distribuímos com a população e orientamos sobre a forma correta de plantar”, afirmou.

O processo de produção das mudas começa com a coleta de sementes de árvores matrizes. Após a coleta, as sementes passam por um período de secagem e maturação antes de serem semeadas. Ao germinarem, as sementes dão origem às plântulas, ainda em estágio inicial de desenvolvimento. Quando atingem aproximadamente 10 centímetros, ocorre a repicagem, momento em que são transferidas para sacos individuais, onde continuarão o crescimento até se tornarem mudas aptas para o plantio.

Para garantir a viabilidade das sementes de espécies recalcitrantes, que não suportam temperaturas elevadas e perdem rapidamente sua capacidade de germinação, o Viveiro Municipal conta com uma câmara fria de armazenamento, mantida a temperatura abaixo dos 20º C. Entre as espécies que necessitam desse cuidado especial estão o algodão-da-praia, o jacarandá-mimoso, o ipê-do-cerrado e o mogno.

A equipe do Viveiro Municipal é composta por profissionais especializados, incluindo viveiristas e engenheiros agrônomos, que se dedicam ao cultivo e manutenção das espécies da Mata Atlântica. As mudas produzidas no Viveiro são utilizadas em programas de plantio urbano, recuperação de áreas degradadas e repovoamento de áreas de restinga, sempre priorizando espécies nativas e endêmicas da região.

Um dos destaques da equipe é o João Florêncio da Silva Filho, profissional com mais de 16 anos de experiência no local. Ele destacou que o trabalho no Viveiro é gratificante. “Gosto de passar pelas ruas e parques da cidade e ver árvores que ajudei a produzir, da semente até a planta já adulta, contribuindo com o clima de João Pessoa e com a beleza da cidade”, destacou.

O engenheiro agrônomo Rodrigo Andrade, chefe do Viveiro Municipal, coordena as atividades e assegura a qualidade do processo de cultivo. Rodrigo destacou que a produção de mudas utilizadas no plantio urbano e na recuperação de áreas degradadas prioriza o uso de plantas nativas da Mata Atlântica. “Elas são mais resistentes, contribuindo para a biodiversidade do clima, da qualidade do solo e da água”, explicou.

Serviço – A população pode retirar até duas mudas por morador, contribuindo para o aumento da arborização urbana e a preservação ambiental. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na sede do Viveiro Municipal, localizado no bairro de Gramame, na Avenida Embaixador Sérgio Vieira de Melo.