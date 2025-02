São Bernardo x Guarani , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (16/02)

Por MRNews



O jogo entre São Bernardo x Guarani acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida é São Bernardo que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

São Bernardo x Guarani – Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações

São Bernardo x Guarani – Campeonato Paulista 2025

Data: 16/02/2025

Horário: 16:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, SP

Transmissão: YouTube Paulistão, TNT Sports e EstrelaBet TV

São Bernardo e Guarani se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O time da casa quer manter a liderança e garantir a classificação para a próxima fase, enquanto o Bugre precisa da vitória para seguir com chances na competição.

Palpites para São Bernardo x Guarani

Tipo de Aposta Palpite Odd Casa de Apostas Resultado Final Vitória do São Bernardo 2.10 Superbet Ambas Marcam Sim 1.95 Betano Total de Gols Mais de 2.5 2.00 Novibet

Retrospecto do Confronto

Os times já se enfrentaram 5 vezes nos últimos anos:

São Bernardo: 2 vitórias

2 vitórias Guarani: 2 vitórias

2 vitórias Empates: 1

O último duelo entre as equipes terminou com empate por 1×1 no Brinco de Ouro.

Análise do São Bernardo

Posição: 1º lugar no Grupo C, com 19 pontos

Últimos 5 Jogos:

11/02: Noroeste 2×3 São Bernardo ✅

08/02: São Bernardo 1×2 São Paulo ❌

05/02: Água Santa 1×1 São Bernardo ⚖️

02/02: Santos 2×0 São Bernardo ❌

29/01: São Bernardo 3×1 Ponte Preta ✅

Provável Escalação:

Alex Alves; Pedro Carrerete, Matheus Salustiano e Helder; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Rodolfo, Léo Jabá e Fabrício Daniel.

Técnico: Ricardo Catalá.

Análise do Guarani

Posição: 1º lugar no Grupo B, com 11 pontos

Últimos 5 Jogos:

11/02: Guarani 0x0 Novorizontino ⚖️

08/02: Guarani 0x2 Ponte Preta ❌

05/02: Inter de Limeira 1×1 Guarani ⚖️

02/02: Guarani 3×0 Mirassol ✅

29/01: São Bento 1×2 Guarani ✅

Provável Escalação:

Gabriel Mesquita; Mateus Sarará, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael (Titi) e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Isaque e Anderson Leite; Luiz Miguel, Deni Junior e João Victor (João Marcelo).

Técnico: Maurício Souza.

Estatísticas do Confronto

O São Bernardo venceu 3 dos últimos 5 jogos em casa.

O Guarani não vence há 3 partidas.

Nos últimos 3 jogos entre os times, ambas as equipes marcaram.

O São Bernardo tem o segundo melhor ataque do Paulistão, com 18 gols marcados.

Conclusão e Palpite Final

O São Bernardo vive uma fase melhor e joga em casa, onde costuma ser forte. O Guarani, por outro lado, vem de uma sequência ruim e precisará se superar para somar pontos. A melhor aposta é a vitória do São Bernardo e um jogo com mais de 2.5 gols.

