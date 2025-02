Rio de Janeiro é a primeira cidade do Brasil a inaugurar eletroposto em área pública – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Primeiro eletroposto do Rio é inaugurado na Barra da Tijuca – Fábio Motta/Prefeitura do Rio

A cidade do Rio deu um passo histórico rumo à mobilidade sustentável, neste sábado (15/02). O primeiro eletroposto exclusivo para veículos elétricos e híbridos em espaço público do Brasil foi inaugurado na Barra da Tijuca. A estação de recarga rápida é resultado do Projeto Eletroposto Carioca, desenvolvido pela empresa EZVolt, em parceria com a Prefeitura do Rio e a rede C40 Cities.

O Eletroposto Carioca é o primeiro eletroposto público da cidade, parte do projeto Sandbox.Rio, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foca em projetos de inovação. O prefeito Eduardo Paes participou da cerimônia de lançamento ao lado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere e falou sobre o apoio da cidade aos novos negócios.

– O que a prefeitura faz é chamar os inovadores: venham cá que a gente quer fazer junto com vocês. A cidade vai apoiar, a cidade quer ser laboratório dessa sua experiência, quer que você viabilize seu negócio e identifique novas possibilidades de negócios para nossa cidade. O Rio tem muito centro de pesquisa e desenvolvimento, tem muita universidade boa, tem muita gente produzindo coisa interessante. E a gente aqui quer sempre estar de braços abertos para quem inova, para quem inventa e para quem cria.

Também participaram da cerimônia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes, e o subprefeito da Barra da Tijuca, Leandro Marques e representantes do C40 Cities e da EZVolt.

A empresa EZVolt, especializada em serviços de infraestrutura de recarga elétrica e que compõe o portfólio de energias renováveis da Vibra, teve projeto aprovado no primeiro ciclo do Sandbox.Rio, sob coordenação da SMDE. O programa está em seu segundo ciclo. Outro exemplo de iniciativa selecionada é a Whoosh – que opera patinetes na cidade.

Um marco para a eletromobilidade no Brasil

O lançamento do eletroposto ocorre em um momento de expansão acelerada do mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o país registrou a venda de 79.304 unidades no primeiro semestre de 2024, um crescimento impressionante de 146% em relação ao mesmo período de 2023. No Rio de Janeiro, esse movimento ganha ainda mais destaque: a capital fluminense já conta com mais de 2.500 veículos elétricos licenciados, e a demanda por infraestrutura de recarga cresce na mesma proporção.

O secretário Osmar Lima destacou a inauguração do eletroposto como um passo importante do desenvolvimento sustentável da cidade.

– O Rio vai liderar o desenvolvimento sustentável do país. A eletrificação da frota é parte importante disso e ter uma rede de eletropostos é fundamental. Estamos inaugurando o primeiro eletroposto da cidade, e isso está sendo feito dentro do Sandbox.Rio, que é uma plataforma para a gente testar tecnologia, obter dados, para quando a gente colocar uma rede de postos, a gente tenha as informações necessárias para fazer isso com segurança.

O posto tem carregadores com potência de 500 kw e a recarga custa R$ 2,50 por kW/h. Ele funciona 24 horas e o serviço é feito por autoatendimento.

Este é o primeiro de muitos eletropostos planejados para o Rio, trazendo inovações como carregadores ultrarrápido Grid Zero, que opera sem conexão à rede elétrica. Com capacidade para veículos elétricos e híbridos, o projeto oferece uma solução prática e acessível, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, e promove o fortalecimento da infraestrutura para uma mobilidade urbana mais sustentável.

A iniciativa está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática do Município do Rio de Janeiro, que tem como meta tornar a cidade neutra em emissões de GEE até 2050 e alcançar 40% de veículos elétricos e híbridos na frota até o mesmo ano.

Além disso, o projeto reforça a parceria estratégica entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a C40, por meio da iniciativa Laneshift, que procura viabilizar a transição do transporte de carga para veículos elétricos no Distrito de Baixa Emissão (DBE).

Sandbox.Rio: segurança jurídica para quem quer inovar na cidade

O Sandbox.Rio é programa da Prefeitura do Rio que permite a experimentação de soluções inovadoras em ambiente controlado, com segurança jurídica e clientes reais. O programa busca reduzir barreiras de entrada no mercado para a implementação segura de tecnologias que não se adequam ao quadro regulatório pré-existente, além de oferecer dados importantes para aprimorar políticas públicas e a regulação aplicável.

A Subsecretaria de Regulação e Ambiente de Negócios (SUBRAN) monitorará o desempenho do Eletroposto ao longo de 12 meses, coletando dados para avaliar impactos econômicos, sociais e ambientais. Os resultados servirão de base para propor melhorias regulatórias e apoiar a Prefeitura do Rio na expansão da rede de recarga elétrica na cidade.