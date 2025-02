Prefeitura do Rio entrega reforma da Vila Olímpica do Complexo do Alemão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vila Olímpica do Complexo do Alemão – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio entregou, neste domingo (16/02) a revitalização da Vila Olímpica Vereador Jorginho da SOS, no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma recuperou as instalações da Vila Olímpica que atende os moradores do Alemão e adjacências, incluindo o prédio da administração principal, o Ginásio Poliesportivo Professor Anderson Sandes, o parque infantil, a Academia de Terceira Idade, a pista de atletismo, a piscina e a iluminação. O investimento realizado foi de R$3 milhões.

Participaram da solenidade o prefeito Eduardo Paes, o Secretário Municipal de Infraestrutura, Wanderson José dos Santos e o Presidente da Rio Luz, Rafael Thompson.

– Estamos aqui hoje homenageando o Professor Anderson Sandes, que dá nome ao Ginásio, uma pessoa que dedicou a sua vida a educar nossas crianças aqui neste lugar e a trazer saúde para a vida de todos. Que ele possa inspirar sempre esse lugar e a nova geração dessa gente boa que nasce e que cresce aqui no Alemão – disse o prefeito.

O prédio da administração principal teve os revestimentos, esquadrias, louças, metais, divisórias e pintura renovados. As instalações de prevenção e combate a incêndio e os sistemas elétrico e hidrossanitário passaram por melhorias. A cozinha recebeu a instalação de um exaustor. O ginásio poliesportivo ganhou piso cimentado e teve os alambrados recuperados. A cobertura da quadra também recebeu cuidados, assim como os vestiários. Novos brinquedos, bancos e um piso em grama sintética também foram instalados no parquinho infantil para receber as famílias.

Os aparelhos da Academia de Terceira Idade passaram por manutenção e pintura, o piso foi reformado e a área ganhou novos equipamentos. A pista de atletismo recebeu novo piso emborrachado e teve as grelhas de drenagem e os projetores substituídos. A piscina passou por recuperação total. Todo seu revestimento foi trocado, bombas e filtros passaram por manutenção, assim como os sistemas elétrico e hidráulico.

– Temos agora um espaço para que a gente possa desenvolver ações de esporte, não só com as crianças e adolescentes, como também com a terceira idade. É um trabalho para dar mais qualidade de vida às pessoas que mais precisam, daqui do Complexo do Alemão – diz o Secretário Municipal de Infraestrutura, Wanderson José dos Santos.

A Companhia Municipal de Iluminação Pública (Rioluz) modernizou a iluminação, instalando 58 luminárias de LED no local, além de 56 projetores, 46 postes de fibra, mais resistentes e duráveis e 308 metros de novo cabeamento.

Sobre a Vila Olímpica Vereador Jorginho da SOS

Atualmente a vila olímpica atende 1088 alunos distribuídos nas 28 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente de terça a sexta-feira, entre elas basquete, futebol, natação, hidroginástica e vôlei .

— Hoje a vila oferece aulas de 28 modalidades esportivas para mais de mil alunos, que agora têm à disposição uma nova piscina, quadra e salas totalmente reformadas — disse o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

A moradora do Complexo do Alemão Flávia Pereira Xavier frequenta a Vila Olímpica há mais de sete anos. Aluna de hidroginástica, alongamento e ginástica, ela conta que adorou a reforma do local e pode aproveitar ainda mais com sua filha Lauany, que faz aulas de natação:

— A reforma ficou muito boa, principalmente da piscina, que estava precisando. A Vila é muito importante não só para mim, mas para todos os alunos. As atividades oferecidas ajudam muito na nossa saúde. Faço tratamento cardíaco e desde que iniciei aqui meu condicionamento melhorou muito. Minha filha estava com comorbidade, coloquei na aula de natação e junto com a dieta que ela fez, também teve uma mudança significativa.

A Secretaria Municipal de Esportes possui 28 equipamentos esportivos, sendo 26 Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Velódromo Olímpico da Barra. Em 2024, foram mais de 60 mil alunos inscritos nos equipamentos esportivos, nas mais de 100 modalidades oferecidas de forma gratuita. Para o primeiro semestre deste ano já são 40 mil inscritos.