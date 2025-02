População pode solicitar atendimento do Ruartes pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), visando a maior acessibilidade ao serviço da rede de proteção às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social disponibiliza, pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, um canal para contato, facilitando o atendimento ao Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes).

As equipes do Ruartes realizam diariamente o trabalho social de abordagem e busca ativa, por meio das demandas espontâneas, ou denúncias realizadas pela população, e o aplicativo é mais uma dessas ferramentas como explica Kamylla Alves, coordenadora do serviço. “O aplicativo é mais uma ferramenta para somar nesse processo e facilitar o atendimento às demandas, com o período de retorno de até 48h. Por isso estamos intensificando essa divulgação, porque a plataforma também possibilita que as pessoas coloquem imagens e referências e facilitam a nossa abordagem social, agilizando o processo de identificação das denúncias”, ressaltou.

No aplicativo, assim como nas denúncias realizadas pelo telefone, o cidadão pode optar por seguir com a denúncia de forma sigilosa, ou não, devendo ser justificado pelo denunciante e cabe ao destinatário definir o sigilo. Ou seguir com a denúncia de forma completamente anônima, preservando os dados do denunciante.

Sobre o serviço – O Ruartes é administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), e compõe uma série de serviços socioassistenciais da Secretaria. Composta pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, que são: o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na proteção básica; o Centro POP, os quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), na proteção de média complexidade; e as Casas Adulto I e II, Casa de Passagem da Pessoa Idosa e Casa de Passagem da Família, na alta complexidade. Além dos serviços da Secretaria de Saúde como CAPS e o Consultório na Rua, formado por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, agentes sociais, e o apoio do Conselho Tutelar.

A sede do Ruartes está localizada na Rua Treze de Maio, nº 508, no Centro de João Pessoa. Além do aplicativo, o contato também pode ser realizado pelo e-mail [email protected], e os atendimentos são realizados no mesmo dia, de acordo com a disponibilidade da equipe.