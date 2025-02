Palmeiras x São Paulo , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (16/02)

O jogo entre Palmeiras x São Paulo acontece HOJE 18h30 hs. O mandante da partida é Palmeiras que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Palmeiras x São Paulo – Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações

Palmeiras x São Paulo – Campeonato Paulista 2025

Data: 16/02/2025

Horário: 18:30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo, SP

Transmissão: Record (TV aberta), Nosso Futebol, Zapping TV (pay-per-view) e UOL Play (streaming)

Palmeiras e São Paulo protagonizam mais um Choque-Rei neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto é decisivo para ambas as equipes, que buscam garantir a classificação à próxima fase do torneio.

O Verdão enfrenta uma situação delicada no Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, e precisa da vitória para continuar na briga. O Tricolor, por outro lado, lidera o Grupo C, mas pode ser ultrapassado por Novorizontino e Noroeste caso tropece.

Além disso, o Palmeiras defende uma invencibilidade de cinco jogos contra o São Paulo, com duas vitórias e três empates. O último triunfo são-paulino no clássico aconteceu em julho de 2023.

Palpites para Palmeiras x São Paulo

Tipo de Aposta Palpite Odd Casa de Apostas Resultado Final Vitória do Palmeiras 2.00 Betano Ambas Marcam Sim 1.85 Superbet Total de Gols Mais de 2.5 2.10 Novibet

Prováveis Escalações de Palmeiras x São Paulo

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

Provável time: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Facundo Torres e Estêvão.

São Paulo

Técnico: Thiago Carpini

Provável time: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano e Lucas Moura; Calleri.

Retrospecto do Confronto

Nos últimos cinco confrontos diretos entre Palmeiras e São Paulo:

Palmeiras: 2 vitórias

2 vitórias São Paulo: 0 vitórias

0 vitórias Empates: 3

O Verdão tem levado vantagem nos últimos clássicos, enquanto o Tricolor busca encerrar o jejum.

Estatísticas do Confronto

O Palmeiras venceu seus últimos 3 jogos em casa pelo Paulistão.

O São Paulo marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa.

Nos últimos 4 clássicos, houve pelo menos 2 gols em 3 partidas.

Raphael Veiga e Calleri são os artilheiros das equipes no torneio.

Conclusão e Palpite Final

O Palmeiras joga em casa e precisa da vitória para seguir vivo na competição, além de ter um retrospecto recente favorável contra o São Paulo. O Tricolor, por sua vez, vem confiante e conta com um ataque forte. A melhor aposta é um jogo movimentado, com mais de 2.5 gols, e leve favoritismo para o Palmeiras.

Aviso Legal: Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Caso precise de ajuda, entre em contato com entidades de apoio como https://www.gamblingtherapy.org/pt-br/ e https://ibjr.org/.