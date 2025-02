Na presidência do Conselho Fiscal, MS ganha destaque na nova diretoria do Consed – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Secretário Hélio Daher é eleito presidente do Conselho Fiscal, reforçando a representatividade do Estado nas decisões nacionais sobre Educação

O Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) realizou sexta-feira (14) a eleição de sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. Durante o processo eleitoral, foram escolhidos o novo presidente, os vice-presidentes e os membros do Conselho Fiscal.

Para a presidência do Conselho Fiscal, foi eleito o secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher. Anteriormente, ele atuou como vice-presidente do Consed pela Região Centro-Oeste, demonstrando seu comprometimento com a educação brasileira.

Zezinho Sobral, secretário de Estado da Educação e vice-governador de Sergipe, foi eleito presidente do Conselho. Ele vai suceder o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, que permaneceu à frente do Consed nos últimos quatro anos.

A eleição da nova diretoria do Consed reflete o contínuo esforço dos secretários de educação em fortalecer as políticas educacionais em todo o país, visando aprimorar a qualidade do ensino e promover a colaboração entre as diversas regiões do Brasil.

O Conselho Fiscal desempenha um papel crucial na supervisão financeira e na garantia da transparência das operações do Consed. A eleição de Hélio Daher para presidir esse conselho reflete a confiança depositada em sua capacidade de liderança e gestão.

A presença de Mato Grosso do Sul na diretoria do Consed fortalece a representatividade da região Centro-Oeste nas decisões nacionais sobre educação. Isso permite que as particularidades e necessidades educacionais desses estados sejam consideradas na formulação de políticas públicas, promovendo uma educação mais equânime e inclusiva em todo o país.

“É com grande orgulho e satisfação que dou início a este novo ciclo. Durante dois anos, estive como vice-presidente do Consed pela região Centro-Oeste, atuando também no grupo de trabalho responsável por tratar das questões que envolvem o Ensino Médio em todo o País. Agora, como parte dessa nova diretoria, tenho a honra de assumir esse novo desafio”, afirmou Hélio.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: SED