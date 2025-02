Instituto Cândida Vargas orienta gestantes sobre atendimento adequado em situações de urgência

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, reforça a importância de que gestantes busquem atendimento adequado em situações de urgência e emergência. Diferente das unidades de pronto atendimento (UPAs), que não possuem especialistas em obstetrícia, as maternidades são as unidades de referência para garantir assistência segura tanto para a mãe quanto para o bebê.

A diretora técnica do ICV, Juliana Soares, explica que todas as maternidades de João Pessoa funcionam em porta aberta, ou seja, qualquer gestante que necessite de atendimento deve se dirigir à unidade mais próxima. Segundo ela, é fundamental que as gestantes reconheçam sinais de alerta que indicam a necessidade de avaliação médica imediata.

“Sintomas como sangramento vaginal, perda de líquido, dor abdominal intensa, febre alta, diminuição dos movimentos fetais, inchaço repentino, convulsões ou dificuldade para respirar são indícios de que algo não está normal e precisam ser avaliados com urgência. Esses sinais podem indicar complicações graves, como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia ou infecções que precisam de tratamento imediato”, alerta Juliana Soares.

A recomendação do Instituto Cândida Vargas é que a gestante procure atendimento sempre que perceber algo diferente do habitual durante a gestação. A direção do ICV destacou que o pré-natal tem um papel essencial nesse processo, pois durante as consultas médicas a mulher recebe orientações detalhadas sobre os sintomas que exigem atenção e quando buscar ajuda especializada. “O pré-natal é indispensável desde o início da gravidez. É nele que a gestante recebe todas as informações para reconhecer qualquer sinal de risco e agir a tempo”, ressalta a diretora técnica.

Ao buscar atendimento de urgência, a gestante deve levar documento de identificação, cartão do pré-natal e exames realizados durante a gravidez. Esse cuidado facilita a condução do atendimento pela equipe médica e contribui para um diagnóstico mais preciso.

Juliana Soares esclarece ainda a diferença entre as maternidades e as UPAs no atendimento às gestantes. Enquanto as unidades de pronto atendimento contam apenas com clínicos gerais, sem estrutura obstétrica, as maternidades possuem especialistas preparados para lidar com complicações da gestação e do parto.

João Pessoa possui uma rede de saúde estruturada para acolher gestantes em todas as etapas da gestação, garantindo assistência desde a atenção básica até os serviços de alta complexidade. “Nossa cidade tem uma estrutura que permite que as gestantes encontrem atendimento próximo de suas casas, garantindo um cuidado eficiente e seguro para cada mulher e seu bebê”, conclui Juliana Soares.

Para quem busca mais informações ou deseja receber atendimento, basta se dirigir à unidade, localizada na Avenida Coremas, 865, no bairro de Jaguaribe, ou entrar em contato pelo telefone da recepção (83) 3213-7580.