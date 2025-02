Espaço da Juventude do Estácio promoverá oficina de Libras e Tecnologia na Comunicação Digital – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Oficina é realizada no Espaço da Juventude – Laryssa Lomenha/JUVRio

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) vai realizar na próxima segunda-feira (17/2), a partir das 9h, a oficina inclusiva “Conectando Mundos: Libras e Tecnologia na Comunicação Digital” para promover conhecimentos a respeito da Língua Brasileira de Sinais e o mundo da Indústria 4.0. A ação será realizada no Espaço da Juventude do Estácio, localizado na saída do metrô do bairro, na Zona Central da cidade.

Estão disponíveis 60 vagas para os interessados, divididas em 30 para as turmas nos turnos manhã – das 9h às 12h – e mais 30 para o turno da tarde – das 14h às 17h. A oficina não tem limite de idade e a inscrição será feita no local. É necessário apresentar apenas o CPF para realizar o cadastro.

A aula será ministrada pelos tutores do equipamento público da JUVRio, que já capacitou mais de 26 mil jovens nos cursos de Mídias Sociais, Drone, Robótica, Impressão 3D, DJ, Programação Móvel, Informática para Negócios, Indústria Avançada e Design de Games.

Os Espaços da Juventude são ambientes acolhedores, inclusivos e totalmente tecnológicos, onde jovens de 15 a 29 anos aprendem como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas gratuitas por curso, com turmas mensais. Além da unidade Estácio, a JUVRio tem o projeto na Cidade de Deus, Jacarezinho, Madureira, Vargem Pequena, Vigário Geral e Campo Grande.