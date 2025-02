BRICS no Brasil: confirmada Cúpula dos Líderes no Rio de Janeiro em julho – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Divulgação/Prefeitura

O Rio de Janeiro foi oficialmente confirmado como sede da Cúpula dos Líderes do BRICS em 2025. O anúncio foi feito após uma reunião entre o Prefeito Eduardo Paes, o Ministro Mauro Vieira e representantes do Governo Federal, realizada neste sábado (15/02) no Palácio da Cidade. Em 1º de janeiro deste ano, o Brasil assumiu a presidência rotativa do BRICS, grupo de cooperação internacional formado por países em desenvolvimento, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã.

A escolha do Rio de Janeiro como sede da Cúpula reforça a cidade como um importante centro estratégico para eventos internacionais. Durante o encontro, chefes de Estado, ministros e representantes de governos locais, além de membros da sociedade civil dos países-membros do BRICS, estarão reunidos. Este evento de grande relevância ocorre apenas um ano após a cidade sediar a Cúpula do G20, consolidando ainda mais o Rio como um polo de diplomacia internacional. A Cúpula dos Líderes do BRICS contribuirá para o fortalecimento das relações internacionais, promovendo intercâmbios culturais, comerciais e turísticos entre o Brasil, os países do BRICS e o resto do mundo.

A Prefeitura do Rio criou o Comitê Rio BRICS, que será responsável pela elaboração do “Calendário BRICS Rio”, reunindo as iniciativas e atividades até o final de 2025. O Comitê também participará de fóruns, comitês e comissões organizados por diversas esferas do governo e da sociedade civil, nacionais e internacionais, abordando questões do BRICS.