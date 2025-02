Vicentina recebe mais de R$ 34 milhões em educação, infraestrutura e saneamento do Governo de MS

Em Vicentina, o governador Eduardo Riedel entregou nesta sexta-feira (14) diversas obras para a população, que representam mais de R$ 34,5 milhões em melhorias na infraestrutura da cidade, educação e saneamento. Uma das obras mais significativas entregues hoje para Vicentina foi a reforma geral com acessibilidade da Escola Estadual Padre José Daniel, beneficiando os 388 alunos do ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O prédio construído por padres, no ano de 1963, dispõe de 16 salas de aulas, sendo seis temáticas com laboratórios diversificados, além de duas quadras esportivas. Todas as dependências passaram por reforma, assim como a parte elétrica, pisos, refeitório e pintura geral.

Riedel frisou que uma das prioridades do governo estadual é com a educação e a erradicação da extrema pobreza. “Nós somos o Estado com a maior capacidade de investimento da receita corrente líquida em todo o Brasil. Somos apontados pelo Banco do Brasil como o Estado que mais vai crescer em 2025. É uma sequência de trabalho que vem acontecendo”, acrescentou.

Outra entrega trata da pavimentação asfáltica de acesso à Usina Central Energética Vicentina, trecho de 5,5 km entre o entroncamento da MS-147 e a Usina. A obra foi financiada pelo Pró-Desenvolve (Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico), administrado pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) para fomentar o setor industrial de Mato Grosso do Sul.

Também foram entregues pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do novo acesso à marginal do município. Além disso foram realizado revestimento primário de estradas vicinais: Linha do Barreirinho, Linha do Caraguatá, Linha do Potreirito 1, Linha do Potreirito 2 e Linha Terceira.

Ainda faz parte do pacote de entregas a reforma e ampliação do escritório de atendimento ao cliente da Sanesul.

Riedel assinou também ordem de início de serviço para obra de rede coletora de esgoto e construção do Barracão da Feira Central. A ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade vai permitir a ligação para 18 novos domicílios, além da construção de uma elevatória de esgoto bruto.

O prefeito Cleber Dias ressaltou o trabalho em conjunto entre os poderes públicos em prol de Vicentina. “Obrigado pela força e pelo empenho de todos, para que os serviços públicos não parem. Para que os investimentos em Vicentina permaneçam”.

Com a construção do Barracão, a gestão estadual vai propiciar o fomento à economia local e um espaço com mais conforto aos comerciantes e consumidores. A estrutura da feira receberá cobertura, sistema de captação de águas pluviais e instalações elétricas com iluminação de LED.

Secretários estaduais, parlamentares da bancada federal, e vereadores e população em geral participaram da solenidade de entregas.

