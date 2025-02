Vicentina Aranha recebe projeto Trama de Artes Visuais

Paula Pessoa





O Parque Vicentina Aranha recebe o projeto “Trama”, uma iniciativa sociocultural que propõe o desenvolvimento e a realização de oficinas teóricas e práticas de formação para profissionais interessados em atuar nos bastidores da produção de eventos e exposições de artes visuais. A participação dos interessados será de forma autônoma e/ou integrados em equipes multidisciplinares – visando fomentar e potencializar o processo de geração de renda através da economia criativa.

No Vicentina Aranha serão oferecidos três módulos independentes e complementares: Produção Executiva/Produção Operacional; Curadoria e Comunicação Visual. A proposta pedagógica integrará os diferentes aspectos da concepção, desenvolvimento e produção artística expositiva, integrando teoria e técnica com atividades experimentais.

O Projeto Trama tem entre seus objetivos a capacitação técnica gratuita de profissionais do interior do estado de São Paulo como forma de descontração desta cadeia de serviços criativos da capital do estado.

As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 15 de fevereiro pelo site https://bit.ly/TramaSJC.

Confira os temas e datas

Curadoria

De 17/02 a 21/02, das 14h às 17h

Este módulo do projeto Trama oferece uma imersão nas práticas curatoriais contemporâneas, abordando desde a concepção até a montagem de exposições. Os participantes desenvolverão conhecimentos sobre organização de mostras, seleção de obras e mediação com o público, expandindo sua visão crítica e técnica para atuar em contextos institucionais e independentes.

Comunicação Visual

De 17/02 a 20/02, das 17h às 20h

Neste módulo do projeto Trama, os participantes explorarão estratégias de comunicação visual voltadas para exposições, aprendendo sobre criação de identidade gráfica, sinalização e materiais visuais que conectam o público à proposta curatorial. Com atividades práticas e teóricas, a oficina capacita para traduzir conceitos artísticos em uma linguagem visual envolvente e acessível.

Produção

Dia 21/02, das 17h às 20h

Dia 22/02, das 14h às 17h

Este módulo do projeto Trama apresenta os fundamentos da produção cultural, abordando planejamento, gestão de recursos e montagem de exposições e eventos. Com viés prático, os participantes aprenderão a estruturar todas as etapas essenciais – executivas e operacionais – para garantir o sucesso e a sustentabilidade de sua exposição.

Serviço:

Ciclo de Oficinas: Trama – O trabalho por trás de uma exposição

Parque Vicentina Aranha

Período: 17 a 22 de fevereiro de 2025

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/TramaSJC

Resultado da seleção no Instagram: @projeto.trama.visuais (16/02)

Vagas limitadas



