São Francisco Xavier recebe exposição de fotógrafo alemão

O Carnaval está chegando e, para entrar no clima, a Casa de Cultura Júlio Neme recebe a exposição “Chove Chuva”, do fotógrafo alemão Philipp Lemmerich. A abertura acontece nesta terça-feira (18), às 17h.

Os artistas Gigi Trujillo, Liliana Bertolini & Bloco de Maracutu Baque do Xico se apresentam durante o evento.

A exposição conta com 15 fotografias que registram momentos do Carnaval de 2024 em São Francisco Xavier. A mostra acontece até 5 de março.

O jornalista e fotógrafo Philipp Lemmerich esteve no Brasil duas vezes durante o Carnaval. Em 2024, em sua passagem pelo distrito, ele se encantou com as paisagens e com as pessoas que dançavam ao som das marchinhas de Carnaval. Mesmo com as chuvas de verão, o público não se intimidou e continuou seu trajeto.

“Mesmo encharcadas, as pessoas continuavam dançando pelas ruas, enquanto os raios de sol se refletiam nas gotas d’água. Um momento mágico!”, disse Philipp.

A exposição é um convite para reviver a beleza desses momentos que agora estão registrados.

Serviço

Exposição – “Chove Chuva”

Livre

Abertura -Terça-feira (18), às 17h

Apresentações musicais:

Gigi Trujillo | Liliana Bertolini & Bloco de Maracutu Baque do Xico

Casa de Cultura Júlio Neme

Praça Cônego Manzi, s/nº, centro, São Francisco Xavier

Foto: Philipp Lemmerich



