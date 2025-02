Programa “HumanizAção” acolhe 15 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (14) – Agência de Notícias

Equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo desta sexta-feira (14), atendimentos a 52 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 15 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

O “HumanizAção” é realizado de forma integrada por profissionais da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os profissionais do programa percorreram, ao longo de toda sexta-feira, diferentes pontos da cidade, como Rua Dante Catuzzo, Praça Nove de Julho, Praça do Relógio, Avenida Itavuvu, Praça Frei Baraúna, Praça Antônio Tadeu Maldonado, Avenida Ulysses Guimarães, Rua Humberto de Campos, Rua Andes, entre outros.

Os sorocabanos podem sempre colaborar com o programa, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.