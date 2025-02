Prefeitura entrega certificados para concluintes de curso de auxiliar administrativo

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc) realizou, nesta sexta-feira (14), a entrega de certificados para os 22 concluintes do curso profissionalizante de auxiliar administrativo, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A iniciativa integra o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho).

O evento aconteceu na Fundação Fé e Alegria, no bairro Alto do Céu, e marcou o início da parceria entre a instituição e a Prefeitura de João Pessoa. O curso teve como público alvo os usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Mandacaru, com atuação em todo o território.

“Agradeço a todos que puderam, de uma forma ou de outra, construir essa parceria de sucesso. Finalizamos hoje o primeiro curso, de muitos. E desejamos que essa parceria traga muitos benefícios aqui pro bairro de mandacaru através dessas iniciativas do Senai e da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania”, afirmou a coordenadora da Fundação Fé e Alegria, Larissa Castro.

Alexandre Leite, de 20 anos, foi um dos jovens beneficiados pelo projeto e ressaltou, em nome da turma, a importância desse tipo de incentivo nas comunidades. “É uma satisfação ter participado do curso. É muito gratificante ter esse tipo de oportunidade aqui no nosso bairro. Ter uma equipe tão grande trabalhando para trazer os sonhos para as comunidades, incentivando e apostando no nosso conhecimento”, compartilhou o jovem.

As aulas semipresenciais foram no formato EAD e os encontros presenciais aconteciam às sextas-feiras na Fundação Fé e Alegria. Durante as aulas, ministradas pelo professor Leonardo Santana, foram repassados conhecimentos básicos para ingressar no mercado de trabalho e sobre o sistema da indústria.

Também estiveram presentes no evento de entrega dos certificados a coordenadora do Acessuas Trabalho, Kaline Guerra; e a coordenadora da Proteção Social Básica, responsável pelos Cras, Mariângela Pontes.

“Sabemos que cada passo dado é resultado de superação e vontade de aprender mais. E isso é apenas o começo de uma trajetória cheia de conquistas. Parabéns pela persistência e pelo empenho. Que esta certificação seja um marco para um futuro brilhante, repleto de novas oportunidades e realizações”, destacou Mariângela.