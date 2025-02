Prefeitura e Senac ofertam curso gratuito de manutenção de smartphones android – Agência de Notícias

Posted on

Edital busca parceria com corretoras de seguros e seguradoras Objetivo é oferecer descontos em planos e seguros aos servidores do IFSP O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio da sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD), lança o Edital de Chamada Pública n.º 22/2023, com o […]