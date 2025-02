Prefeitura de João Pessoa promove aulão de yoga gratuito na Academia da Cidade, no Cabo Branco

A busca por qualidade de vida e bem-estar tem um encontro marcado neste sábado, a partir das 16h, na Academia da Cidade. O espaço, localizado na Orla da praia do Cabo Branco, que já se consolidou como referência na promoção de atividade física gratuita e acessível, vai oferecer um aulão especial de yoga sob a monitoria da professora Cinara Leite. O evento é gratuito.

A iniciativa visa proporcionar um momento de relaxamento e conexão para os participantes, independentemente da idade ou nível de experiência. Durante a aula, serão trabalhadas posturas, técnicas de respiração e meditação, favorecendo a redução do estresse, o aumento da flexibilidade e a melhora da concentração.

“Nossa missão é incentivar a prática de atividade física gratuita e acessível a todos. Nós acreditamos que a diversidade de modalidades esportivas fortalece ainda mais o trabalho realizado no equipamento”, explicou Clizaldo Maroja, diretor de Juventude da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

Com um ano e quatro meses de funcionamento, a Academia da Cidade já conta com mais de 11.100 pessoas cadastradas, consolidando-se como um importante equipamento de incentivo à prática esportiva e promoção da saúde. O espaço da Prefeitura de João Pessoa, está instalado na Orla do Cabo Branco, na altura do imóvel de número 1.850, e é voltado para toda a população, reforçando o compromisso de oferecer atividades gratuitas e acessíveis à vida dos frequentadores.

Também foram convidados os alunos que participam do ‘Circuito nas Praças’, promovido pela Secretaria para adolescentes a idosos, onde oferece atividade física em 11 pontos espalhados pela cidade, promovendo saúde e bem-estar à população, da mesma maneira, os participantes dos Centros de Referência de Juventude, lotados em Mangabeira, Rangel e Funcionários.

Horários e modalidades – A academia fica aberta para a população seis dias por semana, com orientação de profissionais da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) das 5h às 10h e das 15h às 21h durante a semana, e das 6h às 10h e das 15h às 20h aos sábados.

Além da musculação, o equipamento oferece aulas de treinamento funcional, dança, alongamento, além do projeto de Natação no Mar e Assessoria de Corrida.