Parque Tecnológico de Sorocaba participa da Urban Innovation Week, em março – Agência de Notícias

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) participa, entre os dias 17 e 21 de março, da Urban Innovation Week, iniciativa que tem como objetivo impulsionar empresas e novos projetos que visam melhorar a qualidade de vida nas cidades. Promovido pelo State Innovation Center (Centro de Inovação com Foco em Inovações Urbanas), localizado na Avenida Manuel Bandeira, 360, em São Paulo. Será a primeira edição do evento, que deverá destacar a Economia Circular, contando com atividades como workshops, palestras, conexões e desafios.

“A economia circular gera diversos benefícios ambientais, econômicos e sociais nas cidades. Além de criar ambientes mais saudáveis e habitáveis, também estimula o consumo consciente e colaborativo. Em termos econômicos e ambientais, reduz o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos, contribuindo para reduzir a poluição, a emissão de gases de efeito estufa e os custos com água, energia e outros”, destacou Jorge Pacheco, fundador e CEO do State, que destaca a importância do evento e do tema proposto.

“Desafios e Soluções: Inovação Urbana para um Mundo em Transformação” será o tema do painel em que o Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) irá participar, no dia 20 de março, às 10h. Na ocasião, a consultora do PTS, Lívia Marengo, debaterá, ao lado de outros especialistas, sobre os caminhos práticos e inspiradores para a inovação no ambiente urbano, em especial para a integração de conceitos de economia circular. Também participam deste painel Daniela Rebouças, diretora da Systemiq; Jorge Pacheco, CEO do State Innovation Center, além de Lucas Girard, líder de inovação urbana do Lellolab.

Sandbox Sorocaba

O evento servirá, ainda, como uma oportunidade para que startups desenvolvedoras de soluções em economia circular possam participar de desafios e propor soluções para se conectar com grandes empresas interessadas no assunto. Entre essas empresas e instituições o Parque Tecnológico de Sorocaba terá espaço para apresentar o Programa Sandbox Sorocaba, iniciativa que autoriza, de forma experimental, a testagem de processos, procedimentos, serviços ou produtos, estimulando a inovação científica, tecnológica e empreendedora no município. Neste ciclo especial, O PTS levará para a Urban Innovation Week a proposição de um desafio voltado à Região de Sorocaba e projetada para 2050, focando em soluções que promovam a economia circular. O desafio deve estimular a buscar por soluções inovadoras e que possa ser testadas em um ambiente controlado, trazendo uma visão mais inteligente e sustentável para a Região de Sorocaba. É importante ressaltar que, se validado, o resultado deste desafio poderá ser replicado em outras regiões, ampliando o impacto das soluções desenvolvidas e contribuindo para um futuro mais sustentável.

“Vejo essa iniciativa como uma oportunidade valiosa para impulsionar a inovação na área de economia circular. Sorocaba enfrenta desafios urbanos que podem ser abordados por meio de soluções sustentáveis e criativas. Este ciclo especial da Urban Innovation Week deve resultar em propostas concretas que promovam a redução de desperdícios e o reaproveitamento de materiais”, destacou Nelson Cancellara, presidente do PTS, que completou: “Estamos abertos a parcerias que tragam conhecimento e novas abordagens para integrar práticas circulares no nosso planejamento urbano. A conexão com startups é essencial, pois elas têm a agilidade e a criatividade necessárias para desenvolver ferramentas inovadoras que podem ser testadas em situações reais, podendo aprimorar essas ideias.”