Operação de fiscalização vistoria 15 estabelecimentos em 11 bairros de Sorocaba – Agência de Notícias

Ontem (25), o Santuário de Frei Galvão realizou a festa do primeiro santo brasileiro com diversas celebrações e atrações. A comemoração foi repleta de alegria e espiritualidade, e contamos com a participação especial dos talentosos artistas Daniel Netho e Fábio Satim, que encantaram o público com suas melodias, preenchendo o ambiente com muita música. Além […]