Manchester City x Newcastle ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (15/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester City x Newcastle acontece hoje, HOJE (15/02) às 11 hs , horário oficial de Brasília.

Manchester City x Newcastle: Prévia, Prognóstico e Escalações

O Manchester City recebe o Newcastle United no Etihad Stadium neste sábado (15/02), às 11h (horário de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida promete ser um duelo acirrado na briga pelo G4, já que ambas as equipes estão empatadas com 41 pontos e precisam da vitória para se aproximar da vaga na próxima edição da Champions League.

Momento das Equipes

O City de Pep Guardiola chega para o confronto após uma dura derrota por 3 a 2 para o Real Madrid na Champions League, em um jogo onde novamente a equipe sofreu um apagão nos minutos finais. Na Premier League, os Citizens também tropeçaram recentemente, sendo goleados por 5 a 1 pelo Arsenal. Agora, buscam retomar o caminho das vitórias para seguir na disputa pela parte de cima da tabela.

Já o Newcastle vem de uma boa fase como visitante, vencendo seus últimos quatro jogos fora de casa, incluindo triunfos contra Manchester United, Tottenham e Arsenal. Os Magpies, comandados por Eddie Howe, chegam confiantes para tentar quebrar um longo tabu: a equipe não vence o City como visitante na Premier League desde 2000.

Retrospecto e Estatísticas

O Manchester City venceu 27 dos últimos 34 jogos contra o Newcastle na Premier League.

O City venceu os últimos 15 confrontos contra os Magpies no Etihad Stadium.

O Newcastle marcou pelo menos um gol em seus últimos quatro jogos fora de casa na Premier League.

Escalações Prováveis

Manchester City:

Ortega; Nunes, Dias, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gonzalez; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland.

Newcastle:

Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimarães, Willock; Murphy, Isak, Gordon.

Prognóstico e Palpite

Apesar do histórico amplamente favorável ao City, a equipe tem demonstrado fragilidades defensivas e instabilidade emocional nos jogos decisivos. O Newcastle, por outro lado, está em um ótimo momento fora de casa e pode surpreender. Dessa forma, um empate com gols parece um resultado plausível.

Palpite: Manchester City 2-2 Newcastle United

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN