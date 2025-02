Leicester City x Arsenal ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (15/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x Arsenalacontece hoje, HOJE (14/02) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Leicester ue tentará a vitória em seu território.

Leicester City x Arsenal: Prévia, Prognósticos e Escalações

Data: 15 de fevereiro de 2025

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: King Power Stadium, Leicester

Competição: Premier League – Rodada 25

Arsenal e Leicester City entram em campo neste sábado em confronto válido pela 25ª rodada da Premier League. Os Gunners tentam se recuperar da eliminação na Copa da Liga Inglesa e manter a boa fase na liga, enquanto os Foxes lutam para sair da zona de rebaixamento.

Análise da Partida

O Arsenal chega para o confronto após uma pausa de 10 dias, mas com o moral abalado pela eliminação para o Newcastle na EFL Cup. A equipe de Mikel Arteta, que já não pôde contar com jogadores importantes nas últimas semanas, agora sofre um novo desfalque significativo: Kai Havertz sofreu uma grave lesão e está fora da temporada. Além disso, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka seguem como dúvidas, reduzindo as opções ofensivas do treinador espanhol.

Apesar das dificuldades, os Gunners vivem uma grande fase na Premier League. O time londrino está invicto há 14 rodadas e busca encurtar a distância para o líder Liverpool. No último confronto entre as equipes, o Arsenal goleou o Leicester por 4 a 2 no Emirates Stadium.

Já o Leicester tenta reagir após a polêmica eliminação na FA Cup para o Manchester United. O time comandado por Ruud van Nistelrooy foi prejudicado por um erro de arbitragem e agora precisa focar em escapar da zona de rebaixamento. Os Foxes ocupam a 18ª posição e somam apenas 17 pontos em 24 partidas. A situação é ainda mais preocupante no King Power Stadium, onde o Leicester perdeu seus últimos quatro jogos sem marcar um único gol.

Momento das Equipes

Forma do Leicester City na Premier League:

❌❌❌❌✅❌

Forma do Leicester City em todas as competições:

✅❌❌✅❌❌

Forma do Arsenal na Premier League:

✅➖✅➖✅✅

Forma do Arsenal em todas as competições:

➖✅✅✅✅❌

Notícias das Equipes

Leicester City

Jamie Vardy deve retornar de lesão e reforçar o ataque.

deve retornar de lesão e reforçar o ataque. Jannik Vestergaard e Victor Kristiansen ainda são dúvidas.

e ainda são dúvidas. Ricardo Pereira está fora por um problema muscular.

está fora por um problema muscular. Abdul Fatawu não joga mais na temporada devido a uma grave lesão no joelho.

Provável escalação:

Hermansen; Justin, Okoli, Faes, Thomas; Ndidi, Soumare; Decordova-Reid, El Khannouss, Ayew; Vardy.

Arsenal

Kai Havertz está fora da temporada devido a uma lesão no tendão.

está fora da temporada devido a uma lesão no tendão. Gabriel Martinelli tem uma lesão na coxa e segue como dúvida.

tem uma lesão na coxa e segue como dúvida. Bukayo Saka e Gabriel Jesus ainda não estão disponíveis.

e ainda não estão disponíveis. Takehiro Tomiyasu pode precisar de cirurgia no joelho.

pode precisar de cirurgia no joelho. Ben White voltou a treinar e pode ser relacionado.

Provável escalação:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Trossard, Sterling.

Prognóstico

Mesmo com desfalques importantes, o Arsenal é favorito contra um Leicester que tem um péssimo retrospecto recente em casa. A equipe de Arteta pode explorar as fragilidades defensivas do adversário e garantir um triunfo importante para seguir na briga pelo título.

Palpite: Leicester 0-2 Arsenal.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

