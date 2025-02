Hercílio Luz x Chapecoense ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (15/02)

A partida entre Hercílio Luz x Chapecoense acontece HOJE (15/02) as 17 hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Hercílio Luz x Chapecoense: A Grande Partida do Campeonato Catarinense 2025

Neste domingo, 16 de fevereiro de 2025, o Campeonato Catarinense nos reserva mais um confronto emocionante pela primeira fase. O Hercílio Luz, atualmente na 12ª posição, recebe a Chapecoense, que ocupa a 3ª colocação, em um duelo que promete agitar os torcedores. A partida ocorrerá no Estádio Aníbal Costa, às 17h00 (horário de Brasília), e será crucial para as duas equipes, que buscam objetivos diferentes na competição.

Como Chegam as Equipes

Hercílio Luz: Com uma campanha abaixo das expectativas até agora, o Hercílio Luz está na parte inferior da tabela e precisa urgentemente de uma vitória para melhorar sua posição. Com apenas 5 pontos conquistados até o momento, a equipe precisa corrigir suas falhas defensivas e melhorar seu desempenho ofensivo para subir na classificação. A média de finalizações do time é de apenas 0 por jogo, o que é um indicativo da dificuldade em criar oportunidades de gol. Além disso, a equipe tem acumulado uma média de 2,5 cartões amarelos por jogo e uma expulsão.

Chapecoense: Por outro lado, a Chapecoense vem mostrando um futebol mais consistente e ocupa a 3ª posição da tabela, com 14 pontos conquistados. A equipe está em boa fase e se destaca principalmente pela sua solidez defensiva e pela capacidade de finalizar. A média de finalizações da Chapecoense é de 5 por jogo, o que demonstra que o time tem mais presença no ataque. Além disso, a equipe teve uma média de escanteios baixa, com 0 por jogo, o que pode sugerir um jogo mais direto e menos focado nas jogadas pelas laterais.

Estatísticas de Ambos os Times

Hercílio Luz (12ª posição):

Pontuação : 5 pontos

: 5 pontos Média de Finalizações : 0

: 0 Média de Escanteios : 0

: 0 Média de Cartões Amarelos : 2,5

: 2,5 Expulsões: 1

Chapecoense (3ª posição):

Pontuação : 14 pontos

: 14 pontos Média de Finalizações : 5

: 5 Média de Escanteios : 0

: 0 Média de Cartões Amarelos : 3,2

: 3,2 Expulsões: 0

Expectativas para o Jogo

O Hercílio Luz precisa de uma grande exibição para conseguir a vitória e melhorar sua posição no campeonato. Já a Chapecoense, com sua ótima campanha, entrará em campo com o objetivo de consolidar ainda mais sua boa fase e seguir na parte superior da tabela.

Detalhes do Jogo

Data : Domingo, 16 de fevereiro de 2025

: Domingo, 16 de fevereiro de 2025 Horário : 17h00 (de Brasília)

: 17h00 (de Brasília) Local : Estádio Aníbal Costa, em Tubarão (SC)

: Estádio Aníbal Costa, em Tubarão (SC) Competição: Campeonato Catarinense 2025 – Primeira Fase

Se você está em busca de um jogo emocionante e com grandes perspectivas de mudanças na tabela, o confronto entre Hercílio Luz e Chapecoense é imperdível.

