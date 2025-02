GCM localiza três motocicletas em área de mata no Jardim Santa Catarina – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba localizou três motocicletas que estavam abandonadas em uma área de mata no Jardim Santa Catarina, Zona Norte da cidade. O caso aconteceu às 20h40 de quinta-feira (13), ocasião em que uma equipe da Corporação fazia patrulhamento preventivo pelo bairro e também deteve, nas proximidades, um homem com uma arma de fogo artesanal.

No momento em que chegou ao local, a guarnição avistou uma mulher parada em frente da área verde, junto à ciclovia, e olhando mata adentro. Ela disse que sua motocicleta foi furtada e que recebeu informações de que o veículo pudesse estar naquela mata. Ao averiguar a área, foram encontradas as três motocicletas, duas de cor preta e uma vermelha, todas elas com registro de ocorrência de furto.

Enquanto eram realizados os procedimentos para a apreensão dos veículos, um homem saiu de uma trilha em meio do matagal, a cerca de 50 metros do ponto onde as motocicletas estavam abandonadas. Ele foi abordado e tinha uma pistola artesanal na cintura, sem munição. Alegou que tinha acabado de receber a arma de um indivíduo, que notou a aproximação da GCM e ofereceu R$ 50 para ficar com ela. Sobre as motocicletas, alegou desconhecer os fatos.

O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, para registro de boletim de ocorrência de localização e apreensão de veículo. Uma das motocicletas foi entregue à proprietária, que compareceu à unidade policial. As outras duas acabaram recolhidas ao pátio de apreensão. O suspeito foi qualificado e liberado após depoimento à polícia.