GCM detém homem acusado de violência doméstica contra a esposa em Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve um homem de 32 anos de idade, por violência doméstica, acusado de agredir e ameaçar matar a esposa dele. O caso aconteceu às 9h50 deste sábado (15), na residência do casal, localizada no bairro Brigadeiro Tobias. A própria vítima, de 22 anos, foi quem acionou a GCM, pelo telefone 153. O acusado já tinha 28 passagens pela polícia, por crimes variados.

Ao chegar ao local, a equipe de guardas foi informada pela vítima que o casal mantém relacionamento amoroso há oito meses, residindo juntos naquele endereço. Pela manhã, após discussão, o homem apertou com força com as mãos e o braço da esposa, provocando hematoma. Quando a mulher tentou fechar a porta, ele prensou o dedo indicador da mão direita dela, causando lesão também e a ameaçou dizendo que desejaria pisar na cabeça da esposa.

No momento da abordagem, o acusado estava deitado na cama, dormindo, e nada relatou à GCM sobre a agressão e ameaça relatadas pela vítima. Os guardas deram voz de prisão e conduziram o acusado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba. A mulher se recusou a receber atendimento médico e não estava amparada por medida protetiva judicial que impediria o marido de se aproximar dela.

O delegado plantonista determinou a prisão em flagrante do acusado, que permaneceria temporariamente no Plantão da Polícia Civil, no aguardo de audiência de custódia. A vítima manifestou interesse de solicitar o afastamento do marido de casa, bem como determinação judicial para que o proíba de se aproximar dela ou de seus familiares. Por esse motivo, a declarante foi orientada a passar por atendimento no Centro de Referência da Mulher (Cerem), bem como na Defensoria Pública, para eventuais questões cíveis.