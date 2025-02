Galpão das Artes apresenta a mostra coletiva “Reminiscências – antes, agora e sempre” – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As obras estarão em exposição até o dia 13 de março – Divulgação

O Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, da Comlurb, abre as portas, neste mês de fevereiro, para a mostra coletiva “Reminiscências – antes, agora e sempre”, apresentando obras do seu acervo doadas por artistas e artesãos parceiros, muitos deles empregados da Comlurb, que usam materiais descartados na produção de seus trabalhos. As obras estarão em exposição até o dia 13 de março.

Artistas e obras da mostra:

Núbia Pinheiro – Balões, obra feita com a técnica de papietagem em oficinas ministradas pela artista a seus alunos com deficiência visual, aliando reaproveitamento de resíduos e inclusão.

Elias Antoine – Tempo de Reciclar, da mostra de 2018, em que o artista usou rolos de papelão como suporte para suas criações artísticas para mostrar como o tempo age na nossa memória.

Agassis Sarmento – Moto criada com uso de lixo tecnológico, como diversas peças de computador, rodas de cds, baterias, relógio velho, entre outras.

Dona Conceição – Peça de renda de filé de uma das últimas mulheres rendeiras.

Fernando Paiva de Souza – O funcionário do EcoParque do Caju da Comlurb está expondo mesa de centro com tampo do corte horizontal de um tronco e a escultura de um violino alegórico de restos de madeira de poda.

Felipe Martins – O funcionário da Oficina de Troncos da Comlurb está expondo um banquinho entalhado de madeira feito com restos de poda.

Carol Marinho – Escafandro da Folia, escultura feita com pedaços de máquina de lavar roupa, embalagens, elásticos velhos.

Aracina Ferreira – Figuras africanas, esculturas em papel machê, massa feita com reaproveitamento de jornal.

Lina de Melo – Mãe Natureza, óleo sobre tela, com reaproveitamento de máscara de gesso, tela e moldura, resto de tecidos, além de outros materiais.

Moema Branquinho – Mosaico sobre tela protetora de ventilador descartado.

Bianca Branco – Me olhe nos olhos e enxergue minha alma, feito com reutilização de madeira de tapume de obra.

Isa D’Ávila – A gari artista expõe Mãe Natureza, colagem e pintura sobre madeira, com moldura de ferro-velho, além de reaproveitamento de botões e bijuterias.

Lilian Maleska – boneca de papier maché e aproveitamento de fantasias de Carnaval.

Nilson Tavares dos Santos – O gari artesão apresenta Logo Galpão, peça feita de tampinhas plásticas.

Oséias da Matta – O gari artista expõe obras diversas feitas com reaproveitamento de telas e molduras, cds, papel, espuma expansiva, lona de banners doados pela Casa da Empada, entre outros materiais.

Serviço:

Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino

Entrada franca

Endereço – Rua Padre Leonel Franca, s/n – Gávea (sob o Viaduto Lagoa-Barra)

Dias e horários – Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h