Flamengo x Vasco ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 15/02

Onde assistir ao vivo Flamengo x Vasco neste sábado (15/02) pelo Campeonato Carioca

Neste sábado (15), Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Clássico dos Milhões na 10ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. O confronto ocorrerá no Maracanã, às 21h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo SporTV.

Flamengo x Vasco: O Clássico dos Milhões

O Flamengo, líder da competição com 17 pontos, entra em campo com o objetivo de consolidar sua posição no topo da tabela. Já o Vasco, em terceiro lugar com 14 pontos, precisa da vitória para garantir a vaga entre os quatro primeiros e seguir com chances de classificação para as semifinais. A expectativa é de um jogo de grande intensidade, com ambas as equipes buscando os três pontos essenciais para suas ambições na Taça Guanabara.

Ficha Técnica da Partida:

Data: Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Sábado, 15 de fevereiro de 2025 Horário: 21h45 (horário de Brasília)

21h45 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: SporTV

SporTV Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Wagner do Nascimento Magalhães Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto

Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto VAR: Philip George Bennett

Prováveis Escalações:

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Everton Araújo), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

Vasco (Técnico: Fábio Carille):

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Coutinho (Payet), Lucas Zuccarello e Vegetti.

O Momento das Equipes:

O Flamengo chega embalado, com uma campanha de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe rubro-negra tem mostrado uma defesa sólida e um ataque eficiente, com destaque para De la Cruz e Arrascaeta. O Vasco, por sua vez, vive bom momento, somando quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe comandada por Fábio Carille busca surpreender o Flamengo com sua defesa bem estruturada e contra-ataques rápidos.

Retrospecto Recente:

Nos últimos cinco encontros, o Flamengo venceu três vezes, houve um empate e o Vasco conseguiu uma vitória. O último clássico disputado no Maracanã terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1 na semifinal do Carioca de 2024.

Destaques do Jogo:

O Flamengo conta com jogadores decisivos como De la Cruz e Arrascaeta no meio-campo, além de Bruno Henrique no ataque. No Vasco, Vegetti é o artilheiro da equipe, enquanto Coutinho pode ser peça-chave na criação de jogadas ofensivas.

Impacto na Classificação:

Com a reta final da fase classificatória se aproximando, a vitória no clássico é crucial. O Flamengo busca garantir a liderança e a vaga nas semifinais, enquanto o Vasco luta para se manter entre os quatro primeiros e evitar depender de outros resultados.

Expectativa de Público e Segurança:

A expectativa é de um público superior a 60 mil torcedores no Maracanã. O esquema de segurança será reforçado para garantir a tranquilidade durante a partida e o fluxo de torcedores no estádio.

Destaques do Confronto:

Flamengo defende a liderança da Taça Guanabara.

Vasco busca a vitória para garantir vaga nas semifinais.

Últimos confrontos favorecem o Rubro-Negro.

Espera-se grande público e um clima de festa nas arquibancadas.

Perspectivas Finais:

Após o clássico, o Flamengo ainda enfrentará o Fluminense e o Madureira, enquanto o Vasco terá pela frente o Botafogo e o Volta Redonda. A reta final promete grandes emoções e batalhas pela classificação.

Acompanhe o Clássico dos Milhões e viva mais uma emocionante página da história do futebol carioca!