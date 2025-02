Estão abertas as inscrições para as interessadas em participar da 2ª Expo Mulheres Empreendedoras – Agência de Notícias

O evento é organizado pela Secretaria da Mulher, em Parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba e as inscrições têm início nesta sexta-feira (14)

A 2ª Edição da Expo Mulheres Empreendedoras é uma realização da Secretaria da Mulher, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. O evento vai acontecer no dia 15 de março, mês da Mulher, no período das 9h às 15h, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro.

O prazo para o credenciamento de empreendedoras interessadas em divulgar seus produtos e serviços na Exposição têm início nesta sexta-feira (14) e segue até as 16h do dia 5 de março (uma quarta-feira), pelo link: https://abrir.link/2-expo-empreededoras.

Estão disponíveis 75 vagas, divididas em oito categorias:

Confeitaria e Panificação (nove vagas);

Artesanato (10 vagas)

Estética e Beleza (nove vagas)

Confecção e Moda (nove vagas)

Decorações em geral (10 vagas)

Saboaria Artesanal (nove vagas)

Bijouterias (10 vagas)

Prestação de serviços (nove vagas)

No caso de não haver empreendedoras inscritas suficiente em determinada categoria, será chamada a próxima da lista, independentemente da categoria.

As inscrições são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (15) 99108-4462 ou pelo e-mail: [email protected].