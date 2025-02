Com 1,4 mil inscritos, seminário em MS vai debater desafios e oportunidades da Rota Bioceânica

Acontece entre terça (18) e quinta-feira (20) em Campo Grande o Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que irá reunir cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o apoio da Fiems e do Sebrae.

O evento, que já está com as inscrições encerradas, ocorrerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e irá reunir autoridades dos governos brasileiro, paraguaio, argentino e chileno, dos municípios e governos regionais que são abrangidos pelo Corredor Bioceânico, assim como empresários e demais interessados da sociedade civil.

Com infraestrutura para reuniões das comissões técnicas, estandes para exposição dos países envolvidos e apresentações culturais, o seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Governo de Mato Grosso do Sul no YouTube e também na página da Agência de Notícias.

O objetivo do evento é fomentar o desenvolvimento e a integração regional entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, destacando as oportunidades e desafios que serão gerados pelo Corredor Bioceânico de Capricórnio, trajeto rodoviário de 3.250 km que vai conectar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por 8 territórios de 4 países (Regiões de Tarapacá e Antofagasta, no Chile; Províncias de Jujuy e Salta, na Argentina; Departamentos de Boquerón, Presidente Hayes e Alto Paraguay, no Paraguai ;e o Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil), até chegar aos portos chilenos de Iquique, Antofagasta, Mejillones e Terminais Tocopilla.

A programação contará com painéis, reuniões técnicas e culturais, envolvendo autoridades governamentais, empresários e especialistas de diversas áreas. A abertura oficial está marcada para o dia 18, às 18h, com a presença de representantes federais, estaduais e municipais dos quatro países, além da assinatura do Termo de Cooperação entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul.

“Vamos discutir questões extremamente relevantes, como a infraestrutura. Cada um dos países tem um papel importante para que a gente tenha no prazo de dois anos a consolidação de toda a infraestrutura. Nós vamos discutir toda a situação das alfândegas, que é uma questão crucial para a competitividade da Rota. E mais importante, discutir o desenvolvimento econômico das regiões afetadas pelo Corredor Bioceânico”, lembra o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

Ainda de acordo com ele, “a ideia é discutir mercado, discutir competitividade e desenvolvimento local. O Corredor Bioceânico é um grande projeto nacional que impacta não somente a Mato Grosso do Sul. Ele é importante para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Nós estamos redesenhando a geopolítica internacional de ligação entre o Atlântico e o Pacífico e olhando para os mercados asiáticos”.

Confira abaixo a programação completa. Veja mais informações no site: www.seminariointernacionalbioceanica.ms.gov.br/

6º FORO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO

Data: 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes

Campo Grande, MS, Brasil

18 de fevereiro (terça-feira)

12h – Início do Credenciamento.

14h – Reunião dos Prefeitos do Corredor Bioceânico.

Local: Auditório Germano Barros de Souza.

14h – Sessão de Negócios (organização Sebrae/MS)

14h – Instalação das Comissões Técnicas Participantes

Áreas:

Academia e Educação.

Comércio e Procedimentos de Fronteira.

Segurança.

Municípios.

Obras Públicas, Logística e Transporte.

Cidadania com Enfoque em Gêneros e Povos Originários.

Saúde e Sustentabilidade.

Turismo.

Comissão Executiva do Plan Maestro.

18h – Abertura Institucional

Apresentações culturais, recepção e abertura dos trabalhos

Local: Auditório Manoel de Barros

19 de fevereiro (quarta-feira)

Local: Auditório Manoel de Barros

8h – Painel Setor Privado

Mediador: Aurelio Rocha (Presidente – LIDE Mato Grosso do Sul)

9h – Painel Infraestrutura

Mediador: Ministro João Carlos Parkison de Castro (Ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores)

10h30 – Painel Tecnologia e Inovação

Mediador: Ricardo Senna (Secretário-Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da SEMADESC – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Mato Grosso do Sul)

12h – Almoço.

14h – Painel Alfândega

Mediador: Antonio Lindemberg (Superintendente Regional da Receita Federal na 1ª Região Fiscal)

15h – Painel Impacto Social

Mediador: Pedro Silva Barros (Coordenador do Projeto Integração Regional no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA)

16h30 – Apresentação Plan Maestro (BID)

20 de fevereiro (quinta-feira)

Local: Auditório Manoel de Barros.

8h – Apresentação das Atas das Comissões Técnicas Participantes

9h30 – Apresentação da Carta de Campo Grande

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Fotos: Saul Schramm/Secom