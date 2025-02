Coaves Kids registra 47 espécies de aves aquáticas no Parque da Água Vermelha – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Dados registrados contribuíram com o Censo Neotropical de Aves Aquáticas

Em torno de 20 crianças participaram, na manhã deste sábado (15), do encontro especial do Coaves Kids (Clube Infantil de Observadores de Aves), no Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”. Durante a “passarinhada”, elas registraram 174 aves de 47 espécies aquáticas e ainda participaram de uma oficina de ilustração científica de aves aquáticas.

Entre as espécies avistadas pelas crianças, entre nativas e exóticas, estão o biguá, garça, saracura, pato, ganso, martim-pescador, lavadeira-mascarada e o tapicuru, que está adotando o lago do parque como local de parada e moradia.

Esse levantamento agora faz parte do Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA), um evento mundial em que as pessoas observam as aves aquáticas e registram as espécies encontradas durante a “passarinhada”, para contar e conhecer melhor as aves que vivem em lagos, rios e áreas alagadas. Os dados registrados foram encaminhados ao Cemave (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres), que encaminhará para a Wetlands International.

Os encontros do Coaves Kids são mensais e gratuitos, voltados a crianças de seis anos ou mais, realizados pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Clube de Observadores de Aves (Coaves).

A atividade de Educação Ambiental tem como objetivo reunir as crianças que gostam de aves, têm interesse em procurá-las, observá-las, ouvi-las e conhecer mais sobre as características das espécies, suas curiosidades e seu papel ecológico. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].