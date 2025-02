Ao lado do governador, Cícero Lucena celebra sucesso da primeira noite de folia e destaca segurança e desenvolvimento econômico com a festa

Hotéis lotados, turistas por toda parte e os eventos culturais fortalecendo, cada vez mais, a economia e divulgando a cidade para o Brasil. É neste cenário que João Pessoa começa suas prévias carnavalescas, com abertura já fazendo sucesso entre os foliões que na noite desta sexta-feira (14) lotaram o corredor Via Folia, trecho da Avenida Epitácio Pessoa, para acompanhar o bloco Vumbora, puxado pelo cantor Bell Marques. O prefeito Cícero Lucena, junto com o governador João Azevêdo, destacou aspectos como a segurança da festa e o desenvolvimento da cidade impulsionado pela combinação da iniciativa privada e o poder público. A programação faz parte do projeto Folia em Sol Maior, que se estende até os primeiros dias de março.

“Com parceiros como o Governo do Estado, que é fundamental no suporte da segurança junto com a nossa Guarda Civil Metropolitana, apoiando as forças de segurança da Paraíba. A iniciativa privada também, que participa com a gente ajudando, e, principalmente, o povo que faz a alegria, faz a festa para todos nós. Então, fico muito feliz porque João Pessoa está no caminho certo e que cada vez mais nós vamos realizar atividades que nos tragam festa, nos tragam alegria, mas também nos dê a contribuição econômica de melhor distribuição de renda para aqueles que aproveitam esse evento para trabalhar”, afirmou o prefeito.

Proteção e cuidado com o folião – O governador João Azevêdo destacou a estrutura montada pelo Governo do Estado, a exemplo das forças de segurança com a Polícia Militar e Polícia Civil, além de Corpo de Bombeiros e equipes de saúde. “Tudo isso para dar total proteção para você que quer participar, que quer brincar, que quer se divertir. Venha para cá, participe dessa grande festa, levando em consideração várias coisas. Primeiro, respeito com o próximo, respeito com as mulheres – o não é não. Então, participe da festa com alegria que precisa ser feita, mas acima de tudo, com muito respeito”, recomendou.

Eventos culturais – O projeto Folia em Sol Maior, que engloba as prévias carnavalescas, Folia de Rua e Carnaval Tradição, acontece após os festejos de Natal e Réveillon, somada à segunda edição do Forró Verão, além de eventos religiosos – uma programação pensada para todos os públicos e para aproveitar o momento que a cidade vive e fortalecer ainda mais João Pessoa como um dos principais roteiros turísticos do Brasil, como destacou o vice-prefeito Leo Bezerra.

“Isso é trabalho em conjunto, de Prefeitura e Governo, que entendem o potencial dessa cidade e sabem trabalhar com a iniciativa privada para promover os eventos culturais. É só o primeiro dia, vamos ter muita festa ainda, mas com muito trabalho também para garantir a segurança do folião e mais desenvolvimento para a cidade”, afirmou Leo.

Roteiro turístico – Já o secretário municipal de Turismo (Setur), Vitor Hugo, deu um dado que comprova porque João Pessoa, de fato, está na vitrine do segmento no cenário nacional e ganhando, cada vez mais, o rótulo de ‘Queridinha do Brasil’. E o Folia em Sol Maior, reunindo tradição e organização, também é responsável pela procura dos turistas.

“Hoje nós estamos lá na CVC, no evento em São Paulo e, no painel, apareceu João Pessoa como a cidade que mais vendeu passageiras do Brasil nesse período. Então, eu estou muito feliz e quero aproveitar para convidar a todos para prestigiar e curtir esse Carnaval junto com a gente”, afirmou o secretário.

O casal de Campinas (SP), Gerson Dornelas e Ângela Nunes, elogiou a organização da festa e concordou que João Pessoa faz uma das melhores prévias do país. “Já estivemos em outras cidades, do Nordeste inclusive, mas aqui a tranquilidade para brincar, mais as belezas da cidade, são realmente um diferencial”, afirmou Gerson, que é empreendedor. “Essa é a segunda vez que estamos aqui e não vamos parar de vir. Ficamos realmente apaixonados”, exaltou a turista paulista, que trabalha com mídias digitais.