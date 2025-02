VfL Bochum x Borussia Dortmund ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (15/02)

O jogo entre VfL Bochum x Borussia Dortmund Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (15/02) às 11h15 hs . O mandante desta partida será o VFL que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Preview do Jogo: VfL Bochum x Borussia Dortmund – Bundesliga 2024/2025

No próximo sábado, 15 de fevereiro, o Borussia Dortmund visita o último colocado, VfL Bochum, no Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada da Bundesliga. A partida terá grande importância para ambas as equipes, com o Dortmund buscando melhorar sua posição e o Bochum lutando para sair da zona de rebaixamento.

Forma das Equipes

O VfL Bochum vem de um empate por 2 a 2 contra o Holstein Kiel, o que deixou o time com 11 pontos, na lanterna da competição. Embora tenha sido um resultado positivo no sentido de reduzir a distância para o 16º colocado (Heidenheim), a equipe ainda luta para melhorar seu desempenho ofensivo. Em 21 jogos, Bochum tem apenas 19 gols marcados, o segundo pior ataque da liga.

Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas. Em casa, o Bochum conseguiu duas vitórias em seus últimos quatro jogos, mas ainda apresenta um recorde fraco, com apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas em casa nesta temporada.

Por outro lado, o Borussia Dortmund vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Stuttgart, mas com boas notícias no meio da semana: venceu o Sporting Lisboa por 3 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar da vitória na Europa, o desempenho no campeonato nacional tem sido abaixo do esperado. O time ocupa a 11ª posição com 29 pontos e tem um histórico recente de dificuldades fora de casa, com apenas dois triunfos nas últimas 12 partidas como visitante na Bundesliga.

Desfalques e Prováveis Escalações

VfL Bochum: A equipe terá a ausência do defensor Maximilian Wittek, que está suspenso, e dos atacantes Myron Boadu e Felix Passlack, ambos lesionados. Para o jogo contra o Dortmund, Bochum deve escalar a defesa com Tim Oermann, Ivan Ordets e Bernardo. No meio-campo, Gerrit Holtmann e Samuel Bamba devem atuar como alas, enquanto Moritz Broschinski e Philipp Hofmann provavelmente estarão no ataque.

Borussia Dortmund: O time de Niko Kovac também enfrentará desfalques. O lateral Julian Ryerson está suspenso, enquanto o defensor Ramy Bensebaini está lesionado. Kovac pode optar por uma defesa com Yan Couto, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Daniel Svensson. Em meio-campo, Emre Can deve ser recuado para dar lugar a Pascal Gross, com Felix Nmecha fora até março. No ataque, Serhou Guirassy contará com o apoio de Karim Adeyemi, Julian Brandt e Jamie Bynoe-Gittens.

Escalações prováveis:

VfL Bochum: Drewes; Oermann, Ordets, Bernardo; Bamba, Bero, Sissoko, Krauss, Holtmann; Broschinski, Hofmann

Drewes; Oermann, Ordets, Bernardo; Bamba, Bero, Sissoko, Krauss, Holtmann; Broschinski, Hofmann Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Can, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy

Previsão de Jogo

O Borussia Dortmund, apesar de sua instabilidade fora de casa, é amplamente favorito para a vitória. Embora o Bochum tenha mostrado resiliência em algumas partidas, sua defesa e ataque ainda estão longe de serem eficientes para competir contra um time como o Dortmund. A equipe visitante deve prevalecer, embora o Bochum consiga marcar ao menos um gol.

Placar final: VfL Bochum 1-3 Borussia Dortmund

Com um elenco mais qualificado e mais motivação para alcançar uma vaga nas competições europeias, espera-se que o Dortmund leve os três pontos em um jogo competitivo.

