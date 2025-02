Vasco x Pato Basquete ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (15/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Vasco x Pato Basquete hoje, HOJE (15) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Vasco time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Vasco x Pato Basquete: Onde Assistir e Análise do Confronto pelo NBB

Nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, Vasco e Pato Basquete entram em quadra pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. O duelo acontece no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h (horário de Brasília).

A partida promete equilíbrio, já que ambas as equipes buscam subir na tabela para garantir uma posição mais favorável na fase decisiva da competição.

Situação das Equipes no NBB 2024/2025

O Vasco atualmente ocupa a 12ª posição na tabela, com 12 vitórias e 12 derrotas na temporada. O time carioca busca se consolidar na zona de classificação para os playoffs, tornando este confronto essencial para suas ambições.

Já o Pato Basquete, na 14ª colocação, soma 9 vitórias e 15 derrotas. A equipe paranaense tenta reagir na competição e uma vitória fora de casa pode ser crucial para suas pretensões.

Onde Assistir Vasco x Pato Basquete

Os fãs de basquete poderão acompanhar a partida através da transmissão ao vivo e gratuita no canal do NBB no YouTube.

🔹 Plataforma: YouTube (canal oficial do NBB)

🔹 Horário: 20h (de Brasília)

🔹 Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro

Destaques do Jogo

Vasco: Contará com o apoio da torcida em São Januário e aposta na regularidade de suas atuações para buscar a vitória.

Precisa superar a inconsistência defensiva para surpreender o time carioca e somar pontos importantes na tabela. Expectativa: O jogo tende a ser equilibrado, com ambas as equipes buscando se firmar na temporada.

Com um duelo de grande importância para o futuro das equipes na competição, a rodada 18 do NBB promete fortes emoções para os torcedores.

Fique ligado no NBB e acompanhe a cobertura completa do campeonato!